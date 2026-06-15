Rueda afirma que la Xunta no se puede "encargar do 100%" y que los concellos "teñen que facer o seu traballo" para evitar incendios forestales

Alfonso Rueda defendión este lunes, tras el Consello, la labor de prevención del Ejecutivo gallego frente a los incendios forestales, al tiempo que apoyó la labor de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez. Así se ha pronunciado en referencia a los dos primeros incendios graves de la temporada, registrados este fin de semana, tanto el de Herbón (Padrón), como en la localidad ourensana de Boborás.

"A conselleira non apaga incendios", afirmó al ser preguntado por la conselleira que no canceló un acto de promoción de la Feira do Viño Rosado en Mos cuando ya se tenía conocimiento de la seriedad de la situación provocada por el fuego en Padrón. Asimismo, puntualizó que Gómez estuvo en contacto para conocer la evolución del fuego, que acabó afectando a la localidad de Teo.

No es tarea solo de la Xunta

A lo largo de la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente de la Xunta también hizo balance de las franjas secundarias desbrozadas en las tareas de limpieza preventivas que la administración autonómica lleva promoviendo desde hace meses. La Xunta sostiene que realizó actuaciones de gestión de la biomasa en franas secundarias de 2.600 parcelas en 70 parroquias gallegas, aunque defendión que la Xunta "non se pode encargar" en solitario, en unas declaraciones con las que ha apuntado a los concellos y a los particulares para que esta medida tenga efecto real.

En este sentido, destacó la colaboración de Seaga é "fundamental, imprescindible" e que se empezou polas parroquias con maior risco de incendios. Pero tamén insistiu en que se o labor queda "en mans exclusivamente da Xunta, será un traballo incompleto".

Implicación de concellos y particulares

Aunque la Xunta "seguirá asumindo" lo que pueda, advirtió que "os concellos tamén teñen que facer o seu traballo". "E despois está o papel dos particulares, que cada vez teñen que ser máis conscientes da súa obrigación de manter as súas propiedades, tamén pola súa propio ben, nun estado aceptable de limpeza", apuntó.

"Seguirémolo facendo até conseguir unha limpeza total, creo que este primeiro ano foi importante. Pero hai que seguir e, desde logo, non pode quedar unicamente en mans da Xunta", explicó Rueda.