Rueda pone en valor en Zúrich el papel de la emigración gallega como “embajadora” de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, saluda a los integrantes del grupo folklórico As Xeitosiñas durante el encuentro con la colectividad gallega en Zúrich.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindicó este sábado en Zúrich el papel de la emigración gallega y de las asociaciones en el exterior como “las mejores embajadoras” de la cultura, la lengua y las tradiciones de Galicia. Lo hizo durante un encuentro con la colectividad gallega organizado junto a la asociación cultural y recreativa As Xeitosiñas, que este año celebra su 45 aniversario.

Ante cerca de un millar de personas de la colectividad gallega en Suiza, el presidente autonómico destacó que Galicia “no se entiende” sin las miles de personas que emigraron en busca de oportunidades y que, según subrayó, continúan proyectando la imagen de la comunidad desde el exterior. Un acto que estuvo amenizado por la música de la Orquesta París de Noia.

Rueda participó en el encuentro acompañado por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González. Durante su intervención puso en valor el trabajo de los 13 centros gallegos existentes en Suiza, que contribuyen a difundir la cultura gallega y a mantener el vínculo con la comunidad en un país que supera los 41.000 gallegos residentes.

Programas para la diáspora y el retorno

Durante la jornada, el presidente gallego repasó las principales iniciativas impulsadas por la Xunta para reforzar la relación con la diáspora y facilitar el retorno de emigrantes. Entre ellas destacó la estrategia Estratexia Galicia Retorna, dirigida tanto a quienes regresan con empleo por cuenta ajena como a quienes optan por emprender en Galicia.

También recordó el programa de becas Becas BEME, que permite a jóvenes gallegos residentes en el exterior cursar estudios de máster en las tres universidades públicas gallegas, con el objetivo de reforzar los vínculos de las nuevas generaciones con Galicia.

Además, anunció nuevas iniciativas para fortalecer esa conexión. Por un lado, jóvenes de entre 10 y 17 años podrán participar en los campamentos de verano organizados por la Xunta en Galicia. Por otro, los gallegos mayores de 65 años residentes en Europa podrán optar a estancias en la comunidad dentro del programa Reencontros con Galicia, que hasta ahora se centraba principalmente en emigrantes residentes en América.

Encuentros institucionales

Durante su estancia en la ciudad suiza, Rueda también mantuvo reuniones con representantes de distintas entidades de la diáspora gallega, entre ellas el Centro Gallego de Lucerna, el Centro Gallego de Zug A Nosa Terra y el Centro Español Apóstol Santiago de Liechtenstein.

Asimismo, el presidente gallego se reunió con el cónsul general de España en Zúrich, Francisco José Rábena, dentro de la agenda institucional de su visita. Según destacó el mandatario autonómico, todas estas iniciativas buscan reforzar los lazos entre Galicia y su emigración y mantener viva la conexión entre generaciones.