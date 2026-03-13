Los fondos Leader cumplen 35 años beneficiando a 8.000 proyectos receptores de 1.000 millones de euros
INVERSIÓN EN AGRICULTURA
Durante el acto conmemorativo de los fondos europeos Leader el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, defendió la importancia de estos fondos para el desarrollo del sector agrario gallego
El acto de conmemoración de la creación de los fondos europeos de apoyo al rural Leader ha tenido lugar este viernes en Vedra, A Coruña. En el transcurso de este evento el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, declaró que “hay que mantener los fondos Leader, siguen siendo necesarios” y que “es el momento de volver a levantar la bandera de lo que supone disponer de estas cantidades y de que los GDR sigan sobre el terreno”, sentenció Rueda.
Rueda indicó que los 35 años que estos fondos han estado presentes en Galicia se beneficiaron más de 8.000 proyectos a los que se ha destinado más de 1.000 millones de euros. Además, estos fondos han permitido al rural gallego consolidar 7.300 empleos y crear otros 5.300 puestos de trabajo.
Para Rueda estos fondos permiten “darle vida al rural” y por ello es imprescindible que se mantengan. Agregó que entiende que hay otras prioridades en Europa como la seguridad pero pide mantener el apoyo al sector agrario.
“Es el momento de volver a levantar la bandera de lo que supone disponer de estas cantidades y de que los GDR sigan sobre el terreno”, sentenció Alfonso Rueda. En febrero se anunciaron 28,7 millones de euros de estos fondos Leader para los próximos tres años hasta 2028.
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