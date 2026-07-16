Ryanair abre la puerta a volver a Santiago y Vigo, pero exige una rebaja de las tasas aeroportuarias

Ryanair vuelve a plantear su regreso a los aeropuertos de Santiago de Compostela y Vigo, aunque mantiene una condición clara: una reducción de las tasas aeroportuarias que cobra Aena. Así lo afirmó este jueves el consejero delegado de la compañía, Eddie Wilson, durante un encuentro del Nueva Economía Fórum celebrado en Madrid.

El directivo aseguró que a la aerolínea le "encantaría volver" a operar en ambos aeropuertos gallegos, pero insistió en que la actual "estructura de precios" hace inviable ese retorno. "Las instalaciones están, pero los precios no son buenos", señaló.

Wilson calificó a Galicia como "un lugar fantástico" y aseguró que la compañía cuenta con aviones y personal suficientes para recuperar rutas si cambian las condiciones económicas. En este sentido, advirtió de que el aeropuerto portugués de Oporto está absorbiendo parte del tráfico que antes utilizaba los aeropuertos gallegos.

El máximo responsable de Ryanair volvió a cargar contra Aena, a la que definió como un "monopolio", criticando que destine gran parte de sus beneficios a los accionistas mientras muchos aeropuertos regionales permanecen infrautilizados. A su juicio, una rebaja de las tarifas permitiría impulsar el tráfico aéreo y aprovechar mejor estas infraestructuras.

Las declaraciones llegan en un momento en el que la compañía prepara la incorporación de 300 nuevos aviones y busca ampliar su presencia en aeropuertos regionales con potencial de crecimiento, entre ellos los gallegos.