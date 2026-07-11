Un pasajero es parcialmente succionado tras romperse una ventanilla en un vuelo de Ryanair en Grecia

La ventanilla del Boeing 737-800 quedó destrozada tras el incidente que obligó al avión de Ryanair a regresar de emergencia a Grecia.

Momentos de pánico a bordo de un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre Tesalónica (Grecia) y Memmingen (Alemania). Un pasajero fue parcialmente succionado al exterior del avión después de que una ventanilla se rompiera en pleno vuelo, obligando a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia.

El incidente ocurrió poco después del despegue del vuelo FR1879, operado por Malta Air, filial de Ryanair. Según explicó la aerolínea, el avión regresó al aeropuerto de Tesalónica por motivos de seguridad después de que parte de un motor dañado se desprendiera y, presuntamente, impactara contra el fuselaje, provocando la rotura de una ventanilla y la descompresión de la cabina.

De acuerdo con el testimonio de varios pasajeros recogido por medios griegos, el hombre, un ciudadano serbio de unos 60 años que viajaba junto a la ventanilla, quedó con parte del cuerpo fuera del avión durante unos instantes. El cinturón de seguridad evitó que fuera expulsado completamente y varios viajeros lograron sujetarlo hasta que la situación quedó controlada.

"Se escuchó un ruido como el estallido de un neumático. De inmediato cayeron las mascarillas de oxígeno y hubo mucho pánico", relató una pasajera

Otra testigo aseguró que el hombre "tenía la cabeza fuera del avión" antes de ser retenido por otros ocupantes.

Tras regresar a Tesalónica, el pasajero recibió asistencia médica y fue trasladado a un hospital con heridas en el cuello, quemaduras por fricción y un fuerte estado de shock. Otros tres viajeros también fueron atendidos por los servicios sanitarios.

Ryanair confirmó que el aterrizaje se realizó sin incidentes y que todos los pasajeros pudieron regresar a la terminal. No obstante, la compañía no ha detallado oficialmente las causas exactas de la rotura de la ventanilla.

La investigación será coordinada por las autoridades de Macedonia del Norte, ya que el incidente ocurrió cuando la aeronave sobrevolaba su espacio aéreo. Los investigadores tratarán de determinar si la rotura de la ventanilla estuvo directamente relacionada con el fallo del motor y el impacto de fragmentos contra el fuselaje del Boeing 737-800.

El suceso recuerda al accidente ocurrido en 2018 en un vuelo de Southwest Airlines en Estados Unidos, cuando la rotura de una ventanilla tras el desprendimiento de piezas de un motor provocó la muerte de una pasajera que fue parcialmente succionada hacia el exterior del avión.