Sanción a una profesora de Primaria en Galicia: expulsaba alumnos sin supervisión y divulgaba datos de otros estudiantes

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado las sanciones impuestas a una profesora de Primaria que suman casi diez meses de suspensión por varias infracciones cometidas durante su actividad docente.

La resolución judicial avala tres sanciones por infracciones graves y otra por una infracción leve, con suspensiones de ocho meses, un mes, 15 días y cinco días, respectivamente.

El procedimiento comenzó en marzo de 2024, cuando la madre de un alumno de cuarto de Primaria presentó una denuncia contra la docente en la que aseguraba que había protagonizado episodios reiterados de malos tratos verbales hacia su hijo y mala praxis. Posteriormente se presentó una segunda denuncia.

Falta de rendimiento y actuaciones negligentes

El expediente disciplinario recoge diferentes comportamientos atribuidos a la profesora. Entre ellos figura la falta de mantenimiento del orden en el aula y del clima de convivencia, así como la ausencia de una evaluación objetiva de los alumnos. También se señala que no registraba el seguimiento de los programas didácticos, no aplicaba determinadas medidas de atención a la diversidad y no seguía la programación didáctica establecida.

La resolución añade otras conductas consideradas negligentes, como expulsar a alumnos del aula sin supervisión de un adulto.

Asimismo, se atribuye a la docente haber realizado en voz alta valoraciones despectivas sobre cuestiones privadas y haber divulgado ante familias de alumnos datos personales correspondientes a otros estudiantes.

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El TSXG avala las sanciones

La profesora recurrió las sanciones ante la Justicia. En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ferrol desestimó sus pretensiones, por lo que decidió acudir al TSXG.

El alto tribunal gallego ha confirmado ahora las sanciones en una sentencia dictada el pasado mes de junio. El recurso únicamente ha sido estimado parcialmente en lo relativo a las costas de la primera instancia, manteniéndose el resto de la resolución y las suspensiones impuestas a la profesora.