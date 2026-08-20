Más de un centenar de profesores esperan plaza para venir a Ourense

A principios de este mes se hizo público el Concurso de Adjudicación de Destinos Provisionales. Con su publicación, miles de maestros y profesores gallegos conocieron el centro educativo donde impartirán clase durante el curso 2026/2027. Sin embargo, esta asignación no siempre resulta ser la deseada por los trabajadores. Factores tradicionales como la conciliación familiar y, muy especialmente en los últimos años, las enormes dificultades para encontrar una vivienda de alquiler asequible, empujan a numerosos profesionales a buscar alternativas urgentes.

La herramienta principal para esta reubicación son las permutas, un mecanismo que permite el intercambio provisional de plazas entre funcionarios docentes. La provincia de Ourense registra este año un volumen considerable de peticiones. Un total de 116 profesores que han obtenido su destino inicial en otras áreas de Galicia intentan ahora conseguir un hueco en los centros ourensanos. La mayor parte de estos solicitantes llega desde Pontevedra con 55 peticiones, seguida por A Coruña con 31 y Lugo con 30 expedientes.

Dentro de la geografía provincial, la capital es el claro objetivo. Exactamente, 72 educadores aspiran a conseguir una plaza en la ciudad, mientras que los 44 restantes optan por cualquier otra zona de la provincia, principalmente en grandes núcleos como O Carballiño, Verín o Barbadás.

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Otros tantos se van

Como contrapartida, existen 124 profesores destinados en Ourense que desean marcharse fuera. Sus destinos preferidos son la vecina Pontevedra con 53 traslados, A Coruña con 42 y Lugo con 29 profesores salientes.

Son los propios profesores quienes deben acordar el intercambio para que la Dirección Xeral lo autorice. Aunque el primer plazo cerró el 17 de agosto, existirá un segundo período del 1 al 4 de septiembre para todos aquellos que no hayan participado previamente. Como requisito, los participantes deben compartir cuerpo, especialidad y perfil lingüístico, además de no ocupar ninguna plaza condicionada por comisiones de servicios vinculadas a motivos de salud o a la necesaria conciliación familiar.