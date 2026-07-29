Sandra Martínez, presidenta del Consejo de Estudiantes de la UVigo: “Queremos cambiar la percepción que hay de que somos unos frikis”

La estudiante de Derecho Sandra Martínez asumió recientemente la presidencia del Consejo de Estudiantes de la UVigo (Ceuvi) para los próximos dos años en un momento “dulce” para la representación del alumnado, con solo cuatro plazas sin cubrir en el Claustro. Actualmente, presidenta de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, decidió dar un paso más para seguir echando una mano a sus compañeros estudiantes.

Las frases “Muchas veces el alumnado no participa por desconocimiento, no saben a qué nos dedicamos”

"Queremos crear más alianzas con otros consejos de estudiantes y asociaciones externas”

“Nunca hemos tenido tanta representación, queremos mantener a la gente motivada”

Pregunta. ¿Por qué se presentó al cargo?

Respuesta. Pues un poco es por la parte de la vocación. Sí es verdad que llevo muchísimos años de experiencia de representación estudiantil, como dije en mi discurso, pues tengo un montón de experiencias como tesorera, vicepresidenta, presidenta, pero siempre quise dar un paso más. Me gusta contribuir en todo lo que puedo. Siempre he sido un poco la que ayuda a las delegaciones, en mi caso, del campus de Vigo. Y me propuse, ¿por qué no ayudar a toda la Universidad de Vigo, siempre que se pueda? Esa fue un poco mi motivación.

P. ¿Cómo ve el tema de la participación estudiantil? Hay más estudiantes que nunca en el Claustro, pero las elecciones tienen baja participación.

R. Sí que es verdad que, en la parte de la representación, estamos teniendo un bajón, pero va por temporadas. Al principio de curso, la gente está muy motivada y demás, pero entendemos que va bajando porque tenemos exámenes, trabajamos, tenemos otras ocupaciones… Entonces, para mí fue un milagro haber llenado prácticamente todos los cupos del Claustro. Es lo nunca visto, nunca hemos tenido tanta representación, pero sí que es verdad que esperamos poder mantenerlos motivados con nuestro programa, con nuestras dinámicas y demás.

P. ¿Qué retos se propone para estos dos años?

R. Pues mira, hemos hecho, en conjunto con el resto de mis compañeros, un pequeño programa que es más bien una guía, porque no fue de carácter público, que tenía cinco bloques. Tenía una que era de imagen corporativa, pues cambiar un poco esa imagen que transmitimos, mejor dicho, al resto del alumnado. Luego, por otro lado, tenemos la parte de la capacitación, que sí que es verdad que muchas veces el alumnado no participa por desconocimiento, no saben a qué nos dedicamos, qué hacemos. Y realmente es un mundo muy, vamos a decir, guay, en realidad. Tienes muchísimas oportunidades, abres muchas puertas. Luego tenemos la parte de la dinamización, que está increíble, porque queremos que vayan a esa vida universitaria, más allá de ir a clase y volver a casa, que tengan actividades deportivas, que tengan actividades lúdicas. Mismamente nosotros como equipo también. Luego la de la comunicación, comentar la comunicación entre alumnado, rectorado. Y, por último, la parte de la externalización y alianzas, que vendría tratándose de mejorar las que ya tenemos y crear más, con otros consejos de estudiantes, con otras asociaciones, etc. Que sean, digamos, externas a la UVigo.

P. ¿Cómo es la comunicación con el Rectorado?

R. Acabamos de llegar, tanto ellos como nosotros. No te puedo decir que hemos tenido una super experiencia con ello, pero sí que es verdad que se han mostrado muy proactivos. Se han mostrado muy receptivos hacia nosotros, que si necesitamos algo, cómo nos sentimos. De momento es bastante buena. Es mi primera impresión, la verdad. Acabo de llegar al cargo y la rectora igual. Sin embargo, hay varios miembros del equipo rectoral que son de mi facultad. Tenemos esa confianza, vamos a decir así, y la verdad es que es muy buena.

P. ¿Cómo espera mantener el buen momento que vive la representación estudiantil?

R. A través de la dinamización, que vean que hay ese tipo de vida estudiantil, porque el resto del alumnado nos ven, hablando mal, como unos ‘frikis’, que estamos ahí en la universidad y que no tenemos otra cosa que esto. Y queremos que vean que es guay, que salimos a representar a la UVigo por toda España, por Europa o por el mundo, que hacemos actividades, que nos divertimos. La representación estudiantil, aparte de ser un trabajo vocacional, también es algo que te llena. Queremos que vean que no sea tanto una carga laboral estresante o agobiante, sino que también sea algo que disfrutes mientras haces.

P. El tema de Medicina sirvió para unir a los representantes de los estudiantes de Vigo, de Santiago y de Coruña. ¿Cómo están esas relaciones con el resto de consejos gallegos?

R. Vamos a retomar el contacto con ellos e intentar volver a los inicios de lo que venía siendo el Ceugal, consejo de estudiantes a nivel gallego. Acabamos de llegar, pero las expectativas son buenas.

P. ¿Qué espera conseguir a largo plazo?

R. Sobre todo, que la gente cambie esa forma de ver a los representantes de los estudiantes. Porque sí que es verdad que nos ven, aparte de como unos ‘frikis’, como la cabeza de turco. Que si hay algún problema con algún profe o algo, nos van encima a nosotros. Cambiar un poco la idea, la mentalidad del alumnado universitario en sí. Veo de aquí a que acabe mi mandato un Ceuvi mucho más fuerte y dejarles el trabajo para los siguientes un poco más sencillo.