FINANZAS UNIVERSITARIAS
La Universidade de Vigo gasta más de 9.000 euros por cada estudiante de grado al año
FINANZAS UNIVERSITARIAS
En aras de mejorar su transparencia económica, la Universidad de Vigo encarga cada año a varios técnicos un informe de contabilidad analítica que desglosa todos y cada uno de los gastos de la institución de una forma muchísimo más detallada que cualquier documento presupuestario. Tanto es así que, analizando el informe de 2025, recién publicado por la UVigo, es posible calcular cuánto cuesta a la institución cada alumno de grado.
Las 59 titulaciones de grado ofertadas por la Universidad costaron el pasado año un total de 140.819.373 euros para 15.490 estudiantes, por lo que el coste por alumno fue de unos 9.090,98 euros, de acuerdo con esta memoria económica publicada por la institución viguesa. Los técnicos que elaboraron el estudio apuntan que, de media, los ingresos generados por cada titulación de grado suponen un 10% del coste de las mismas, aunque algunas como Educación Primaria o Ingeniería Mecánica alcanzan un 14,59% en este indicador.
Asimismo, también hay grados en los que el coste por estudiante se dispara muy por encima del promedio. Es el caso de Ingeniería Mecánica (41.261,80 euros), Filología Aplicada Gallega y Española (35.824,67 euros), Ingeniería Forestal (24.994,47 euros), Química (23.044,66 euros) o Ciencia y Tecnología de los Alimentos (22.315 euros).
El coste por estudiante se incrementó en casi un 40% en solo un año, pasando de 6.509 a 9.090 euros
Según el anterior informe de contabilidad analítica, que se hizo tomando como referencia el comienzo del curso en lugar del año natural (pero igualmente contabiliza los doce meses del año), la UVigo elevó notablemente el gasto en las diferentes titulaciones de un año a otro, pasando de 102.189.990 euros a 140.819.373 euros. De este modo, el gasto por alumno aumentó en casi 3.000 euros, al pasar de unos 6.509 euros por estudiante en el curso 2023/24 a los 9.090,98 euros actuales.
Atendiendo únicamente a los gastos relacionados con cada titulación, el grado que más dinero cuesta a la Universidad de Vigo es Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, con 9.581.715 euros, lo que representa el 4,4% de los costes totales de la institución durante 2025.
En el capítulo de ingresos, la UVigo percibió durante 2025 un total de 230.385.274 euros. De esa cantidad, 143.195.921 euros corresponden a las transferencias corrientes de la Xunta en virtud del Plan de Financiación. También destaca la captación de recursos mediante transferencias de capital, que ascendieron a 55.596.354 euros, mientras que los cerca de 30 millones restantes procedieron de tasas y precios públicos.
Uno de los apartados más curiosos del informe de contabilidad analítica publicado por la UVigo desgrana los gastos estructurales de cada uno de los centros de gasto de la institución. Esto es, cuánto cuesta solamente que la Universidad funcione cada año. El documento los divide en cinco: los tres campus, los centros de soporte centralizado (el rectorado, los vicerrectorados y todos los gastos relativos a la administración general de la UVigo) y los centros de apoyo a la docencia, que en el caso de la UVigo solamente incluye la Biblioteca Central.
Al ser el más grande, el campus de Vigo es el que más gastos genera anualmente a la institución: un total de 91.735.361 euros por los 25.168.400 del campus de Ourense y los 17.645.413 del de Pontevedra.
Por centros de docencia, destaca también el mayor de la institución (y uno de los mayores del Sistema Universitario de Galicia): la Escuela de Ingeniería Industrial. Sólo en 2025 generó gastos por valor de 18.525.888 euros. Le siguen la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones (9.283.607) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (9.243.085).
El campus vigués también dedica una importante cantidad a las estructuras que se encargan de brindar apoyo a la actividad investigadora como el Cacti (6.279.491 euros) o la Oficina de Proyectos Internacionales (1.088.597 euros). El informe detalla también cuánto cuestan las infraestructuras de los centros de investigación más importantes de la UVigo: Cinbio (733.853 euros), Cintecx (662.491 euros), CIM (1.398.188 euros) y atlanTTic (203.548 euros).
41.261 eur/alumno: Grado en Ingeniería Eléctrica
35.824 eur/alumno: Grado en Filología Aplicada Gallega y Española
24.994 eur/alumno: Grado en Ingeniería Forestal
23.044 eur/alumno: Grado en Química
22.315 eur/alumno: Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
17.548 eur/alumno: Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
17.445 eur/alumno: Grado en Ciencias del Mar
16.819 eur/alumno: Grado en Biología
16.308 eur/alumno: Grado en Lenguas Extranjeras
16.003 eur/alumno: Grado en Ingeniería de la Energía
10.914 eur/alumno: Grado en Traducción e Interpretación (todas las especialidades)
10.874 eur/alumno: Grado en Bellas Artes
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