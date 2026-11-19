El reto demográfico del envejecimiento y el impacto de las patologías del corazón centraron en la jornada de este jueves el debate sanitario en la capital gallega. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, inauguró en la Ciudad de la Cultura el “Congreso de Salud Cardíaca en la Eurorregión: Mejoras para vivir 100 años”, un encuentro que reunió a destacados especialistas de Galicia y el norte de Portugal para diseñar estrategias comunes frente a una de las principales amenazas para la salud pública.

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Durante su intervención, el titular de la cartera sanitaria reivindicó el papel estratégico de la cooperación transfronteriza a través del proyecto New Heart y el valor del recién creado Rexistro Galego de Persoas Centenarias (Regace). Según Gómez Caamaño, ambas herramientas son fundamentales para transitar hacia un modelo asistencial más preventivo, personalizado y adaptado a las necesidades de una población cada vez más longeva.

La urgencia de estas medidas quedó respaldada por las estadísticas: las enfermedades cardiovasculares se mantienen como la principal causa de mortalidad en la comunidad, ocupando en 2023 el primer puesto en fallecimientos entre las mujeres gallegas y el segundo entre los hombres. Para revertir esta tendencia, el conselleiro subrayó que la prevención debe anclarse en la atención primaria mediante la detección precoz de los factores de riesgo y el fomento de hábitos de vida saludables.

En este escenario, el programa New Heart —que cuenta con una inversión de 2,7 millones de euros— se erige como un motor clave.

Compartir conocimiento

Gómez Caamaño valoró que iniciativas de este calado permiten compartir conocimiento, desarrollar herramientas diagnósticas avanzadas y mejorar la atención sanitaria en territorios caracterizados por el envejecimiento y la dispersión demográfica, una realidad compartida a ambos lados de la raia.

Galicia cuenta con una posición privilegiada para liderar el estudio del envejecimiento saludable. Con cerca de 1.800 personas que superan el siglo de vida y una esperanza de vida que rebasa los 86 años en mujeres y los 81 en hombres, la comunidad ofrece un entorno idóneo para analizar los condicionantes biológicos, ambientales y de estilo de vida que explican esta longevidad. Con el objetivo de sistematizar este conocimiento, la Xunta activó el pasado mes de octubre el registro Regace. El conselleiro de Sanidade confirmó durante su intervención que esta base de datos ya está integrada en la historia clínica electrónica (Ianus) y que estará plenamente operativa para su consulta por parte de los profesionales sanitarios antes de que finalice el presente año.

Ayudas para la instalación de desfibriladores en la vía pública

En el plano de la respuesta rápida ante emergencias, Gómez Caamaño anunció en el congreso que la Administración autonómica convocará el próximo año una línea de subvenciones destinada a los ayuntamientos para la instalación de desfibriladores externos en la vía pública, dando un paso más hacia el objetivo de consolidar una Galicia “cardioprotexida”. El conselleiro concluyó su discurso agradeciendo la labor del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) y de los coordinadores del proyecto, los doctores José Ramón González Juanatey y Ricardo Fontes-Carvalho.

Investigación

En el acto inaugural también participó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien coincidió en señalar la investigación biomédica y el refuerzo de la sanidad pública como pilares esenciales para elevar la calidad de vida de la ciudadanía.

Blanco felicitó a los responsables de New Heart por situar a la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal “en un lugar de referencia” internacional, destacando los frutos de una alianza respaldada por la proximidad geográfica y cultural. “Cando falamos de saúde non existen fronteiras”, sentenció el representante estatal.

Finalmente, el delegado del Gobierno llamó a no bajar la guardia ante las cifras de mortalidad cardiovascular, reclamando un abordaje integral del problema y una dotación constante de recursos para los profesionales sanitarios, recordando que, en este ámbito, “cada avance é unha vida”.