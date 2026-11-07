La silicosis de Valdeorras será evaluada por Sanidade

La asociación Asilival volvía a concentrarse este jueves frente al Hospital Comarcal de Valdeorras. Se trataba, aparentemente, de un acto rutinario más, al que acudían los afectados por la enfermedad para reivindicar sus derechos y solicitar un servicio de neumología. Sin embargo, la manifestación comportó una nueva tan buena como inesperada. Y es que, según hacía saber José Rodríguez, representante del organismo, la Dirección Xeral de Saúde Pública ha mostrado su disposición para la realización de un estudio para conocer la prevalencia de la silicosis en Valdeorras.

Rodríguez explicó que se había presentado un escrito en el que se reclamaba un análisis epidemiológico para conocer el volumen de la enfermedad en la comarca. Según trasladó, Saúde Pública ha mostrado su disposición a intentar realizar el estudio. “Es un primer avance, después de dos años de gestiones y reclamaciones ante distintos responsables sanitarios, sin obtener respuestas”, expresaba.

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Rodríguez valoró que, por fin, haya llegado una respuesta, aunque pidió prudencia hasta comprobar si el compromiso se convierte en una actuación efectiva. “Vamos a ser positivos, por lo menos algo hay a lo que agarrarse. No sabemos si ese clavo se va a derretir”. Destacó que la propia Dirección Xeral reconoce la importancia de la información aportada por Asilival, especialmente ante la falta de datos suficientes sobre la incidencia de la silicosis. Ahora, el estudio permitiría disponer de una radiografía más precisa del contexto.

Un primer paso

La asociación insiste en que siguen sin respuesta sus demandas más esenciales: el reclamo de un neumólogo y el crear un servicio estable de neumología en el Hospital de Valdeorras, evitando desplazamientos a los pacientes.

La investigación epidemiológica no es la elemental reivindicación de Asilival. Durante la concentración, se volvio a pedir la implantación de un servicio estable de neumología en Valdeorras, para evitar que los pacientes tengan que desplazarse fuera de la comarca a recibir atención especializada. “¡Queremos un servicio de neumología!”, exclamó el centenar de personas allí presente.n