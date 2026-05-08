Sanidade confirma dos casos de sarna en Vila de Cruces y mantiene seguimiento a 18 contactos
La Consellería de Sanidade ha confirmado dos casos de sarna en la localidad pontevedresa de Vila de Cruces y mantiene el seguimiento a 18 contactos estrechos identificados para poder confirmar o descartar su contagio.
Fuentes del departamento autonómico han señalado que se han realizado recomendaciones como uso de equipos de protección individuales, principalmente guantes, y lavado de ropas.
Además, ha detallado que con la investigación puesta en marcha dentro del protocolo de actuación para estos casos, los contactos serán atendidos por su centro de salud o por su mutua para prescribirles la pauta de tratamiento recomendada.
