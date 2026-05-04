Sanidade impulsa un sistema para estudiar la longevidad con más de 1.500 centenarios en Galicia

Esperanza Cortiñas, “la abuela de Galicia”, cumplió 109 años en diciembre. Nacida en 1916, mantiene rutinas activas, acude al centro social a jugar a la brisca y conserva un carácter competitivo, constatan sus hijas, Aurora y Mari Carmen, que la acompañan en la foto, tomada a finales del 2025.

Galicia ha empezado a tramitar un nuevo instrumento sanitario con el que pretende ordenar, conocer y mejorar la atención a uno de los colectivos más singulares de su población: las personas centenarias. La Consellería de Sanidade ha puesto en marcha el futuro Registro Galego de Persoas Centenarias (Regace), concebido como un sistema de información sociodemográfica, clínico-epidemiológica y estadística de alto valor para la planificación sanitaria.

En él se inscribirán todas las personas con cien años o más, independientemente de que dispongan de aseguramiento público o privado, siempre que residan en la comunidad autónoma. Galicia, de hecho, es actualmente la comunidad con mayor número de centenarios de España, con más de 1.500 personas en esta franja de edad.

“Cómpre remarcar que, atendendo aos últimos datos do Instituto Galego de Estatística, a esperanza de vida en Galicia se situaba, no ano 2024, en 81,19 anos para os homes e 86,83 para as mulleres, que supera, nos dous casos, a media estatal”, indicó la Xunta en un comunicado.

El nuevo registro permitirá recopilar información epidemiológica y analizar los factores asociados a esta longevidad, al tiempo que facilitará una atención más personalizada. El personal sanitario podrá notificar los casos mediante un sistema sencillo habilitado para tal fin.

El Consello de la Xunta aprobó este lunes el acuerdo por el que se toma razón del inicio de la tramitación de la orden por la que se crea el Registro gallego de personas centenarias (Regace) y se regula su funcionamiento.

Herramienta científica

El Regace permitirá la recogida y el análisis de los datos determinantes de la longevidad de las personas centenarias que residan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, con el fin de avanzar en su estudio científico.

Serán objeto de inscripción en el Registro aquellas personas que tengan cien o más años, con aseguramiento público o privado y residencia en la comunidad. El Registro estará adscrito a Sanidade, a través del órgano directivo con competencias en planificación sanitaria, e integrado como sistema específico en la Red gallega de vigilancia en salud.

Estará sometido al principio de confidencialidad y al respeto de la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal, informó la Xunta. Así, los datos que consten en el Registro deben ser “adecuados, pertinentes y limitados” a los necesarios en relación con los fines del Regace.

Junto a lo anterior, el Regace posibilitará fomentar la atención personalizada a las personas centenarias y promover la difusión de la información para su atención al personal sanitario, no sanitario y a la población general, así como difundir resultados de interés. Galicia colaborará con instituciones españolas, europeas e internacionales en la contribución al conocimiento de la longevidad.