La Xunta impulsa la vivienda protegida y equipara los requisitos de acceso

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes la nueva Estrategia de Impulso de la Vivienda Protegida, que incluye medidas como la equiparación del nivel de ingresos exigido para acceder a este tipo de inmuebles con el de la vivienda pública.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ya había avanzado esta iniciativa en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a un mayor número de personas.

Menos impuestos y más ayudas

La estrategia también contempla una reducción de la carga fiscal, con una bonificación del 100% en el impuesto de actos jurídicos documentados para este tipo de viviendas.

Además, se establecen:

Ayudas para ayuntamientos que rehabiliten viviendas municipales

Incentivos para promotores que construyan vivienda protegida

Nuevas viviendas en Lugo

En paralelo, el Gobierno gallego ha acordado licitar por 10,7 millones de euros las obras para construir 59 viviendas de promoción pública en el barrio de Paradai, en Lugo.

Estas medidas buscan aumentar la oferta de vivienda asequible y responder a la creciente demanda en Galicia.

¿Qué es una vivienda protegida?

La vivienda protegida en Galicia es un tipo de inmueble promovido o regulado por la administración pública con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna a personas y familias con ingresos limitados. Estas viviendas cuentan con un precio máximo de venta o alquiler fijado por la normativa autonómica y suelen estar sujetas a ciertos requisitos, como no superar determinados niveles de renta, destinar la vivienda a residencia habitual y permanente, y no ser titular de otra propiedad. En Galicia, este modelo forma parte de las políticas públicas de vivienda orientadas a mejorar la accesibilidad y fomentar la cohesión social.

Además, las viviendas protegidas en Galicia pueden incluir beneficios adicionales, como ayudas económicas, financiación preferente o ventajas fiscales. Existen diferentes regímenes (como vivienda de protección autonómica o de promoción pública) que se adaptan a distintos perfiles de solicitantes.