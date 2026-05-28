Santiago reabrió su aeropuerto con un vuelo directo a Nueva York

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro reanudó este jueves sus operaciones tras permanecer 35 días cerrado por las obras de renovación de la pista. La reapertura coincidió con la llegada del primer vuelo directo de United Airlines procedente de Newark/Nueva York, que aterrizó en Lavacolla con 45 minutos de adelanto.

El director del aeropuerto, Marcos Díaz, calificó la recuperación de esta conexión aérea como “un hito para el aeropuerto, un hito para Santiago y un hito para Galicia”.

Marcos Díaz destacó que el enlace con Nueva York permitirá incrementar las posibilidades de conexión internacional del aeródromo compostelano y situarlo “en el mapa de rutas de una compañía de primer nivel”.

Sobre las obras ejecutadas durante el cierre, explicó que eran necesarias para mantener las condiciones de seguridad operativa de la infraestructura. Además, aseguró que los plazos previstos se cumplieron gracias a unas condiciones meteorológicas favorables y defendió que “la ejecución fue perfecta”.

Durante el acto de reapertura, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, agradeció la colaboración de los aeropuertos de A Coruña (Alvedro) y Vigo (Peinador) durante el cierre temporal del aeródromo de Lavacolla y destacó el trabajo realizado para completar “una regeneración profunda” de la pista de la instalación compostelana. También trasladó su reconocimiento a United Airlines por apostar por Santiago y por “unir en estos tiempos dos continentes que parecen cada vez más alejados”.

Pedro Blanco subrayó además el compromiso del Gobierno central y de Aena con el aeropuerto compostelano, donde se invirtieron 27 millones de euros en la pista y en actuaciones complementarias que continuarán en los próximos meses sin afectar a la operatividad. El delegado cifró en 130 millones las inversiones previstas para las tres terminales gallegas y defendió el apoyo a la apertura de nuevos destinos y al incremento de pasajeros.

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, consideró que la reapertura del aeropuerto y la puesta en marcha de la conexión con Nueva York suponían “un gran día” para Galicia. Calvo reivindicó la inversión anual de más de 13 millones de euros en promoción turística exterior y sostuvo que ese trabajo permitió captar nuevas rutas internacionales.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, reclamó una mayor coordinación del sistema aeroportuario gallego y defendió la “complementariedad” entre las terminales. Destacó la relevancia del mercado estadounidense para Santiago y recordó que en 2024 unos 150.000 turistas de EEUU pernoctaron en la ciudad. El aeropuerto compostelano reabrió con 17 rutas internacionales y nuevas conexiones con Nueva York, Cork, Marrakech y Ámsterdam.