FIN A LA DOBLE OPCION
Así será la PAU 2026: un examen que apuesta por un modelo único, más práctico y exigente
FIN A LA DOBLE OPCION
Galicia ultima los preparativos para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio, dentro de un nuevo modelo que avanza hacia una evaluación más competencial, práctica y homogénea en toda España.
El sistema, en línea con la armonización estatal impulsada en el ámbito educativo, introduce cambios relevantes que afectan directamente a los estudiantes de 2º de Bachillerato, con el objetivo de garantizar una mayor equidad entre comunidades autónomas y reducir diferencias en el diseño de los exámenes.
Una de las principales novedades de la PAU 2026 es la consolidación del modelo de examen único por materia, eliminando las tradicionales dos opciones (A y B). A partir de ahora, el alumnado deberá preparar el temario completo, sin posibilidad de descartar bloques, lo que refuerza el enfoque global del aprendizaje.
Los exámenes mantendrán una duración de 90 minutos, pero incorporarán un mayor peso de las competencias prácticas.
Algunas materias incrementan de forma significativa su enfoque aplicado:
Otra de las medidas armonizadas a nivel estatal es la penalización por errores de expresión escrita:
El calendario de la prueba queda fijado de la siguiente forma:
Desde la Conferencia de Rectores (CRUE) se insiste en que la transición hacia este nuevo modelo es progresiva y ha sido trabajada durante todo el curso académico. El objetivo final es avanzar hacia una PAU plenamente competencial, aunque por ahora se trata de ajustes paulatinos para facilitar la adaptación del alumnado de Bachillerato.
En paralelo, las universidades y centros educativos insisten en trasladar un mensaje de tranquilidad: el nuevo formato busca modernizar la prueba sin generar un impacto brusco en los estudiantes.
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