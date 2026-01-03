Juan José González, jefe de Medicina Interna del CHUO: “Buscamos mayor integración con Atención Primaria y con urgencias”

El Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Ourense cuenta con varias unidades de hospitalización repartidas por todo el centro hospitalario, que atienden a un perfil de pacientes pluripatológicos y de edad avanzada en una provincia como Ourense, que tiene una de las mayores tasas de envejecimiento a nivel nacional.

Hace un año, en enero de 2025, el doctor Juan José González Soler fue nombrado responsable de este servicio, un trabajo que, a lo largo de estos meses, se vio reforzado por su experiencia como FEA (Facultativo Especialista de Área) en el propio Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Ourense.

Pregunta.¿Cómo valora el desarrollo de la Medicina Interna en Ourense durante este año?

Respuesta.Empecé como responsable del servicio el 17 de enero de 2025. Medicina Interna es el mayor servicio del CHUO, y hace un año contábamos con cerca de 200 camas para una media de 280 pacientes, faltas y bajas facultativas y un panorama complicado, con epidemia de gripe. Hemos mejorado el servicio, con una mayor eficiencia, y afrontamos un período de relevo generacional, renovando la plantilla, con una integración muy buena en el equipo de trabajo.

P.¿Cuál es la labor del servicio de Medicina Interna?

R.Nuestra labor da respuesta en la mayoría de los casos a pacientes hospitalizados crónicos, complejos, y mayores. Es una labor integradora, que combina aspectos de cuidados orgánicos pero también psicológicos. Algunos pacientes viven solos, y otros cuentan con particularidades. De ahí que nuestro trabajo esté muy relacionado con los equipos de trabajo social, para que estos pacientes cuenten con apoyo tanto en sus domicilios como en las residencias en las que viven.

P.¿Cómo es la organización actual del servicio?

R.Actualmente, nos organizamos de una manera más efectiva que hace unos años. Contamos con tres plantas del hospital, y también agrupamos el equipo de consultas externas. Además, lo que aprendimos a la hora de trabajar durante la pandemia lo aplicamos para mejorar el desarrollo de nuestra labor. Cada médico de Primaria tiene asignado un médico internista, y esperamos seguir desenvolviendo a lo largo de este año las unidades de Enfermedades Infecciosas y de Autoinmunes.

P.¿Qué novedad destacaría de los últimos meses?

R.El servicio de Medicina Interna ha impulsado la apertura dela Unidad de Piñor, con pacientes que necesitan una atención especial. Esta unidad es un espacio más amable, más tranquilo, para aquellos pacientes que necesitan cuidados mínimos y paliativos.

P.¿Cómo se han desarrollado estas navidades en el servicio?

R.El compromiso de los profesionales médicos del CHUO y los cambios que realizamos en el último año nos ha permitido gestionar mejor esta época navideña. aunque el mes de diciembre ha sido complicado por la gripe, nuestro equipo supo adaptar trabajo en planta y consultas, con una mayor flexibilidad y profesionalidad, lo que nos ha permitido una gestión correcta del flujo de pacientes.

P.¿Cuáles son los retos para 2026?

R.Queremos una mayor integración con Atención Primaria. El reto del envejecimiento de nuestra población está ahí, y aunque somos pioneros en dar soluciones, tenemos que seguir mejorando. Por otra parte, está la reorganización y los protocolos con el servicio de Urgencia, ya que los médicos internistas deben funcionar como maestros de orquesta para que el servicio sanitario funcione lo mejor posible, más homogéneo y con continuidad.