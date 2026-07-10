Siete de cada diez estudiantes aprueban la repesca de la PAU

La convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Galicia ha cerrado con un balance positivo para los aspirantes universitarios. El 71,3% de los alumnos que se presentaron la semana pasada a la fase obligatoria han logrado superar los exámenes. Esta cifra supone un ligero pero alentador repunte respecto al 70,9% registrado en el mismo periodo del año anterior.

Según los datos oficiales publicados este jueves por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), un total de 1.302 estudiantes consiguieron el ansiado aprobado de los 2.753 que finalmente se sentaron a realizar las pruebas obligatorias. El nivel de asistencia a las aulas fue notablemente alto, alcanzando un 94,35% de participación sobre el total de inscritos. Como dato destacado a nivel provincial, en Ourense figuraban matriculados un total de 275 estudiantes dispuestos a enfrentarse a esta segunda oportunidad académica.

Cabe recordar que a esta convocatoria extraordinaria, celebrada a lo largo de la semana pasada en las diferentes sedes gallegas, concurrieron aquellos jóvenes que no lograron la nota necesaria en la convocatoria ordinaria, así como los alumnos que terminaron el Bachillerato tras superar los exámenes de recuperación en sus respectivos institutos.

Tras la tensión de las pruebas, los futuros universitarios ya pueden iniciar sus trámites. Desde la tarde de ayer, todos los participantes tienen habilitada la consulta de sus calificaciones a través de la aplicación informática “Nerta”. Para aquellos que no estén conformes con la corrección, se abrirá ahora un plazo de varios días para presentar las correspondientes reclamaciones. Una vez concluido este proceso de revisión, las notas definitivas se harán públicas el próximo 16 de julio, despejando así de forma definitiva el camino para la admisión universitaria.

El miércoles se publicará la segunda lista de admitidos

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) publicará este miércoles la segunda lista de admitidos en la Universidad. Los estudiantes que solicitaron plaza y no fueron seleccionados en la primera adjudicación podrían ser convocados entonces.

Mientras los que se presentaron a la convocatoria extraordinaria deberán esperar al 24 de julio (4º llamamiento) para saber si han accedido o no al grado de su preferencia.Por el momento ninguna de las titulaciones de Galicia, a excepción de Medicina, han cerrado sus plazas. Sin embargo, se espera que la próxima semana empiecen a completarse.