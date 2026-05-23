Los sindicatos agrarios avalan el pacto de Mercosur y la UE

Los sindicatos agrarios Unións Agrarias (UUAA) y Asociación Agraria de Galicia (Asaga) valoraron positivamente el refuerzo de los controles durante las primeras semanas de aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Ambas organizaciones consideran que casos como la suspensión de las importaciones de carne de vacuno de Brasil por parte de la Comisión Europea “demuestran” que “se están reforzando las medidas de control”.

La Comisión Europea prohibirá desde el 3 de septiembre la entrada de carne brasileña al considerar que el país no garantiza el cumplimiento de las normas sanitarias europeas sobre antimicrobianos y determinadas sustancias. No obstante, UUAA y Asaga creen que “aún es pronto” para valorar el impacto real del acuerdo, en vigor provisionalmente desde el pasado 1 de mayo.

Frente a esta postura, el Sindicato Labrego Galego (SLG) mantiene su rechazo al tratado y considera que las cláusulas de salvaguarda no servirán para “proteger” al sector gallego. Además, reclama a la Xunta y al Gobierno central que impulsen una investigación ante la bajada de precios que, según denuncian, “ya se está constatando” en el vacuno de carne, especialmente en la IXP Vaca e Boi de Galicia.

La Xunta recordó que en febrero firmó junto a UUAA y Asaga una declaración con “exigencias y compromisos” frente a Mercosur y aseguró que continúa trabajando en medidas como el Observatorio de Prezos y la promoción del producto gallego. Mientras, los sindicatos insisten en que seguirán vigilando posibles alteraciones del mercado y trasladarán cualquier incidencia a las administraciones competentes.

“Sin novedades”

Desde UUAA, su secretario xeral, Roberto García, señaló que por el momento no existen “novedades relevantes” sobre la aplicación práctica del acuerdo que afecten directamente a los productores gallegos, aunque insistió en que el sector se encuentra en un “escenario aún inicial”. La organización mantiene un seguimiento constante de los sectores cárnico y lácteo tanto en Galicia como en el conjunto del Estado a través de UPA.

Por su parte, Asaga expresó su “satisfacción” por la decisión adoptada contra la carne brasileña y coincidió en que todavía es pronto para detectar consecuencias concretas sobre el mercado gallego. Ambas organizaciones remarcan, no obstante, la importancia de mantener controles estrictos y mecanismos de vigilancia que garanticen la competencia en igualdad de condiciones con los productos importados de terceros países