Estos son los requisitos para que un inmueble se integre en la red de Paradores de Galicia
VALOR MONUMENTAL
La incorporación a la red pública exige un elevado valor monumental o paisajístico, la cesión patrimonial a Turespaña y el cumplimiento de estrictos estándares hoteleros de cuatro o cinco estrellas
La incorporación de un edificio a la red de Paradores de Turismo en Galicia no responde a una solicitud comercial de franquicia convencional. Se trata de un proceso estratégico impulsado por la empresa pública Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. en coordinación con Turespaña, orientado a la recuperación del patrimonio histórico y a la dinamización turística de zonas de alto valor cultural o ambiental.
Para que un inmueble sea considerado como candidato a formar parte de esta emblemática red hotelera, debe cumplir una serie de condicionantes patrimoniales, institucionales y de viabilidad técnica.
Batería de requisitos clave
- Valor patrimonial o localización excepcional: El edificio debe estar catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) o poseer una arquitectura singular (como pazos, castillos, monasterios y fortalezas). En su defecto, se exige una ubicación en enclaves naturales o paisajísticos de primer orden, tal y como sucede con el Parador de Muxía.
- Cesión del inmueble al Estado: La propiedad (frecuentemente en manos de ayuntamientos, diputaciones o la Xunta de Galicia) debe cederse formalmente a Turespaña (Patrimonio del Estado) para su posterior adscripción a la sociedad Paradores.
- Rehabilitación e inversión pública: La reforma, restauración integral e interiorismo del monumento para su adaptación al uso hostelero se financia y ejecuta a través de Turespaña mediante proyectos públicos de conservación.
- Estándares de categoría superior: El establecimiento resultante debe garantizar infraestructuras técnicas, servicios y confort equivalentes a 4 estrellas como mínimo (o 5 estrellas, como el Hostal dos Reis Católicos en Santiago de Compostela).
- Viabilidad operativa y gastronómica: Las instalaciones deben contar con capacidad suficiente para albergar habitaciones, espacios de restauración enfocados en la gastronomía local, zonas comunes accesibles y criterios estrictos de sostenibilidad ambiental.
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