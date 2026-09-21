Nuevo cambio de planes para recuperar la antigua cárcel y la Casa de Baños, el Concello piensa ahora en un Parador de Turismo

La antigua cárcel de Ourense, cerrada y abandonada desde 1987, vuelve a tener un posible destino sobre la mesa. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, plantea ahora convertir el inmueble de la rúa do Progreso, junto a la Casa de Baños, en un Parador Nacional de Turismo. La propuesta se presenta después de años de anuncios y proyectos que no llegaron a materializarse, así como de la pérdida de distintas líneas de financiación destinadas a la rehabilitación del recinto.

Esta idea, conocida a través de una nota de prensa emitida el lunes y en la que no se dan detalles concretos, contempla la creación de un pequeño establecimiento hotelero de unas veinte habitaciones, vinculado al termalismo y gestionado por la red estatal de Paradores. El Concello propone ceder el uso del complejo durante 75 años a la Sociedad Mercantil Estatal Paradores de Turismo de España, que se encargaría de su rehabilitación y explotación.

Del abandono total a sede fallida de la UNED y ahora, Parador

La propuesta del Parador se suma a una larga lista de usos planteados por el gobierno local de Jácome. Entre ellos se encontraba la posibilidad de convertir la antigua cárcel en sede de la UNED, un proyecto que se presentó a la convocatoria del Pirep Local en 2022, pero que fue rechazado por carecer de proyecto. En enero de 2023, el Concello perdió también otra ayuda por su baja puntuación.

Posteriormente, se estudiaron otras opciones, como la creación de un hotel boutique vinculado al termalismo, la instalación de dependencias municipales o la cesión del inmueble a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Algunas de estas alternativas fueron descartadas o quedaron sin desarrollo.

La última iniciativa municipal, de la que se hizo eco este periódico, se presentó al programa del 2% Cultural, destinado a financiar actuaciones de conservación del patrimonio histórico. Sin embargo, tampoco salió adelante, el Gobierno la rechazó por el "incumplimiento de los requisitos básicos" del proyecto, contratado por más de 18.000 euros a un exasesor de Jácome.

Al estado y alternativas para recuperar la antigua prisión de Ourense se pretenden sumar os metros que aportaría ahora la maltrecha Casa de Baños. Un inmueble que ha registrado un incendio y que posteriormente fue derribado parcialmente por el Concello, entre la polémica y las voces de expertos en Patrimonio y Arquitectura que se vieron sorprendidos por la intervención en el edificio, durante el pasado mes de agosto.

Mecanismos de incorporación

Existen dos vías principales para que un edificio u hotel pase a integrarse en la red:

1. Vía Institucional (Modelo público tradicional)

Es el canal principal por el que se nutre la red. Funciona como una herramienta de política turística del Estado.

Promoción pública: Una Administración (Ayuntamiento, Comunidad Autónoma o el propio Gobierno de España a través de Turespaña) propone un edificio histórico en desuso o de gran valor patrimonial. Cesión del patrimonio: La entidad propietaria cede la titularidad o el uso del inmueble al Estado (Turespaña / Patrimonio del Estado). Rehabilitación y acondicionamiento: Turespaña financia y ejecuta la reforma e interiorismo del monumento para adecuarlo al uso hotelero. Convenio de explotación: Una vez finalizada la obra, Turespaña adscribe el inmueble a la sociedad Paradores de Turismo de España, S.A. mediante un contrato de arrendamiento o concesión administrativa para su gestión hotelera directa.

2. Vía Comercial / Franquicia y Afiliación (Iniciativa privada)

Diseñada para la expansión de la marca en mercados específicos e internacionales (como el Parador Casa da Ínsua en Portugal) o para inmuebles privados singulares: