Este supermercado ocupará el emblemático local del primer Zara del mundo en A Coruña

El histórico local comercial que albergó la primera tienda de Zara, ubicado en la calle Juan Flórez de A Coruña, inicia una nueva etapa tras su reciente cierre, una vez que la propiedad del inmueble ha formalizado un acuerdo de arrendamiento con Dia.

La cadena de supermercados implantará en este enclave una nueva tienda, “reforzando así su presencia en ubicaciones estratégicas y de alto valor simbólico”, según destaca en un comunicado de prensa.

Del local, Dia resalta que está considerado un “espacio icónico dentro del tejido comercial de la ciudad” y que “despertó un notable interés por parte de distintos operadores”.

“Finalmente, la propuesta de Dia ha resultado seleccionada por su enfoque alineado con las necesidades actuales del consumidor urbano y su apuesta por el comercio de cercanía”, asegura.

Diez empleados

El nuevo supermercado contará con una sala de ventas de 300 metros cuadrados y su apertura supone “un paso más” en la consolidación del modelo de proximidad que la compañía afirma impulsar en la comunidad.

La tienda, la número ocho en A Coruña —42 en la provincia y 101 en toda Galicia—, contará con más de 10 empleados, todos ellos de nueva contratación.