Se suspenden nueve servicios ferroviarios en Galicia por ausencia de maquinistas

Un tren en la Estación de Tren de Vigo de Vialia.

Renfe se ha visto obligada a suprimir nueve servicios ferroviarios de Media Distancia en Galicia previstos para este lunes, 20 de abril, debido a la ausencia simultánea de cuatro maquinistas con base en Vigo, lo que ha impedido cubrir los turnos programados.

La falta de disponibilidad de estos trabajadores, unida a la ausencia de aviso previo, ha dejado sin atender varios servicios, a pesar de los intentos de la compañía por reubicar personal para mantener la operativa.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe ha activado un Plan Alternativo de Transporte por carretera y ha reforzado la atención en estaciones para minimizar el impacto.

Los servicios afectados este lunes son los siguientes:

34512 Vigo 05:08 – Coruña 07:17

9082 Vigo 08:00 – Coruña 09:29

9083 Coruña 08:00 – Vigo 09:27

9112 Vigo 10:35 – Coruña 12:04

9113 Coruña 11:06 – Vigo 12:33

9143 Coruña 14:05 – Vigo 15:42

33484 Vigo 17:16 – Santiago 18:45

12457 Santiago 19:10 – Vilagarcía 19:50

12490 Vilagarcía 20:35 – Santiago 21:15

Esta situación afecta especialmente a los viajeros del Eje Atlántico (Vigo–Santiago–A Coruña), sobre todo durante las primeras horas de la mañana. Renfe ha lamentado las molestias ocasionadas y ha asegurado que trabaja para recuperar la normalidad lo antes posible en un contexto operativo complejo.