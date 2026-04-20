Se suspenden nueve servicios ferroviarios en Galicia por ausencia de maquinistas
MEDIA DISTANCIA
La falta de personal en Renfe obliga a activar transporte alternativo por carretera y afecta al Eje Atlántico en horas punta.
Renfe se ha visto obligada a suprimir nueve servicios ferroviarios de Media Distancia en Galicia previstos para este lunes, 20 de abril, debido a la ausencia simultánea de cuatro maquinistas con base en Vigo, lo que ha impedido cubrir los turnos programados.
La falta de disponibilidad de estos trabajadores, unida a la ausencia de aviso previo, ha dejado sin atender varios servicios, a pesar de los intentos de la compañía por reubicar personal para mantener la operativa.
Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe ha activado un Plan Alternativo de Transporte por carretera y ha reforzado la atención en estaciones para minimizar el impacto.
Los servicios afectados este lunes son los siguientes:
- 34512 Vigo 05:08 – Coruña 07:17
- 9082 Vigo 08:00 – Coruña 09:29
- 9083 Coruña 08:00 – Vigo 09:27
- 9112 Vigo 10:35 – Coruña 12:04
- 9113 Coruña 11:06 – Vigo 12:33
- 9143 Coruña 14:05 – Vigo 15:42
- 33484 Vigo 17:16 – Santiago 18:45
- 12457 Santiago 19:10 – Vilagarcía 19:50
- 12490 Vilagarcía 20:35 – Santiago 21:15
Esta situación afecta especialmente a los viajeros del Eje Atlántico (Vigo–Santiago–A Coruña), sobre todo durante las primeras horas de la mañana. Renfe ha lamentado las molestias ocasionadas y ha asegurado que trabaja para recuperar la normalidad lo antes posible en un contexto operativo complejo.
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