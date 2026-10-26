Ángeles Vázquez sustituye a Fabiola García al frente de Política Social e Igualdade en la Xunta

La Xunta de Galicia sitúa a Ángeles Vázquez como nueva responsable al frente de la Consellería de Política Social e Igualdade tras el cese de Fabiola García, quien deja el Gobierno gallego para concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en las listas del Partido Popular.

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, anunció este lunes tras el Consello da Xunta los cambios en su Ejecutivo. El relevo traslada a la hasta ahora titular de Medio Ambiente e Cambio Climático a la cartera social, fijándose la toma de posesión para este martes, un día después de hacerse público el reajuste del Gabinete.

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La remodelación se completa con la entrada en el Consello de Nicolás Vázquez Iglesias, hasta ahora secretario xeral de Industria, quien ve elevado su rango y asumirá la dirección de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Desde el Gobierno gallego destacan el papel decisivo desempeñado por Vázquez Iglesias a la hora de facilitar las negociaciones para el futuro desembarco del grupo automovilístico SAIC en Ferrolterra.

Estructura de la Xunta de Galicia tras los nombramientos de Ángeles Vázquez y Nicolás Vázquez. | La Región

La marcha de Fabiola García se enmarca en la confección de las listas electorales del PP para los comicios del 29N, en los que concurrirá como número dos al Congreso por la provincia de A Coruña, por detrás de Miguel Tellado. Con esta reorganización interna, Rueda cubre la vacante y recompone su equipo ante el salto de la exconselleira a la política estatal.