Susto en Porriño por un incendio forestal en las inmediaciones de la A-52: "La llama era cada vez más fuerte"

Porriño registra un conato de incendio forestal en una de sus vías de acceso principales durante el mediodía, sorprendiendo a diversos trabajadores al regreso de su jornada laboral. El fuego se inició en las inmediaciones de la autovía A-52 y ha movilizado a un operativo de emergencia tras alertarse a las 15,31 horas. Según la información facilitada por la Consellería do Medio Rural, ha quedado controlado poco más de media hora después.

Emerxencias Galicia presente en la zona del fuego. | Cedida

El operativo desplegado para su extinción estuvo formado por tres agentes, cuatro brigadas y tres motobombas, que trabajaron en la zona para frenar el avance de las llamas. La intervención permitió dar el incendio por controlado a las 16,08 horas. La superficie afectada por el fuego fue de 0,13 hectáreas, sin que se registraran daños relevantes ni incidencias prolongadas en la circulación de la autovía.

Al tratarse de una una zona próxima a la A-52, en las primeras horas de la tarde generó momentos de preocupación entre los conductores que circulaban por la vía. Uno de ellos explicó que comenzó a percibir humo mientras atravesaba la zona: “De repente, se empezaron a ver unas nubes grises, propias de un incendio”.

Las nubes grises del incendio desde la A-52. | Cedida

Según su relato, al acercarse al punto afectado notó cambios en la circulación y en el entorno de la carretera. “El tráfico se empezó a compactar y aumentaba la temperatura exterior”, señaló. Poco después pudo observar las llamas en una zona de monte cercana: “A la derecha había un monte ardiendo; no llevaba mucho tiempo, pero la llama cada vez era más fuerte. Se notaba incluso por el color del asfalto".

La alerta de los usuarios de la carretera coincidió prácticamente con la hora registrada oficialmente por Medio Rural, que activó el dispositivo de extinción para controlar la evolución del fuego. La rápida actuación de los equipos desplazados permitió frenar el avance de las llamas y evitar que el incendio alcanzase una mayor extensión.