Tempos Vega Sicilia lanza su primer vino albariño en una bodega pionera en Crecente

El equipo de Tempos Vega Sicilia y de Deiva, encabezado por el CEO, Pablo Álvarez, en la finca Palancas que adquirió el grupo.

Tempos Vega Sicilia, uno de los grupos vitivinícolas más prestigiosos del mundo, marca un hito en las Rías Baixas con su primer vino blanco elaborado en España. Se llama Deiva, es 100% albariño y es fruto de la inversión realizada por la compañía entre las comarcas de O Condado do Tea y Val do Salnés. Son 20 millones de euros, de los que unos 15 se destinaron a la construcción de una bodega en Crecente y los 5 millones restantes a la compra de parcelas en ambas zonas.

Este vino es de la añada de 2024 y está previsto que llegue al mercado en 2027 con cerca de 33.000 botellas. Fue elaborado en Nantes (Sanxenxo) en una nave provisional mientras se construía la bodega de Crecente. “Esta primera añada es solo el comienzo”, indicó el consejero delegado del grupo, Pablo Álvarez, en la presentación a los medios de comunicación, que congregó a una veintena de periodistas de todo el territorio nacional. "Para mí el albariño es el mejor vino blanco de España. Durante muchos años tuvimos esta inquietud y Deiva es el resultado de una búsqueda que nos llevó hasta Galicia”, señaló el CEO.

Se trata de un proyecto a largo plazo con visión de futuro y crecimiento, ya que la empresa va a seguir adquiriendo terrenos para cultivo con el objetivo de duplicar las 24 hectáreas que tiene en propiedad actualmente y alcanzar las 50. Además, no descarta expandirse a otras de Galicia, como podría ser el Baixo Miño. “Estamos abiertos a todo, venimos con vocación de crecer y mejorar”, transmitió la compañía.

La bodega se construyó en O Perdigón, en la parroquia crecentense de Albeos. | Diego Peláez

Desde Valbuena de Duero (Valladolid) desembarcó una comitiva de la compañía para la puesta de largo del que será su cuartel general en las Rías Baixas. Crecente será el epicentro del negocio, con la bodega ubicada en la parroquia de Albeos, que estrenará producción en 2027 y tendrá una capacidad de 600.000 litros, si bien la producción prevista será de 300.000 litros al año en el horizonte de 2035.

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Sexta bodega del grupo

Tempos Vega Sicilia juega en la ‘Champions’ del sector vitivinícola a nivel mundial. Tiene cinco bodegas de las denominaciones de origen Ribera del Duero y Toro, que son Vega Sicilia, Macán, Pintia y Alión y una quinta, Tokaj, en Hungría. La de Galicia será la sexta en sumarse al grupo controlado desde 1982 por la familia Álvarez, que materializa ahora su sueño de elaborar su primer vino blanco, Deiva, nombre que está vinculado al río Deva que transcurre por el Condado do Tea.

Deiva, nombre basado en el río Deva que transcurre por el Condado do Tea. | Diego Peláez

A este albariño ‘premium’ -su precio rondará los 40 euros- le seguirá otro llamado Arnela, dando continuidad al proyecto en Galicia que aspira a crecer y a posicionarse como referente internacional.

“Esta bodega nos va a permitir construir el futuro del grupo”

El proyecto de Tempos Vega Sicilia en Rías Baixas se comenzó a gestar hace ocho años con la adquisición de los primeros terrenos de cultivo en 2018 y culmina ahora con la bodega que está en la fase final de construcción. “Nos va a permitir construir el futuro del grupo”, indica Gonzalo Iturriaga, director técnico del grupo, acompañado por Patricia Recio, subdirectora de viticultura, y el equipo gallego liderado por Mónica Chaves y Guillermo Alvarado, responsable de viticultura y enólogo, respectivamente, de Deiva.

La bodega cuenta con cerca de 40 depósitos y tiene capacidad para 600.000 litros. | Diego Peláez

Las parcelas con viñedos adquiridas en O Condado do Tea son tres. Las más grandes son las fincas Palancas (8,5 hectáreas) y Framilo (6,5 hectáreas), en la parroquia crecentense de Vilar, y otra en Valeixe, en la parroquia de A Caniza. En O Salnés, el grupo se hizo con otras dos, Caxín y Sisán. Son 24 hectáreas. “Comprar fue un proceso muy complicado por la microparcelación y la atomización de la propiedad característica de Galicia, lo que eleva el precio a los más altos de toda España”, señala la compañía.