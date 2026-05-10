Las TIC ofrecen empleos a más de 29.000 trabajadores

El ecosistema tecnológico de Galicia ha logrado consolidarse como uno de los principales motores económicos y de innovación de la comunidad. Según los últimos datos disponibles, el denominado Hipersector TIC ha alcanzado en resultados anuales un nuevo récord de empleo, situándose en 29.099 trabajadores en el balance de 2024, lo que suponía un crecimiento del 1,9% respecto al ejercicio anterior.

Este avance no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia de crecimiento sostenido que ha llevado al sector a representar ya el 2,93% del Producto Interior Bruto (PIB) gallego, según el estudio “Galicia digital. El Hipersector TIC en Galicia”, publicado por el Observatorio da Sociedade da Información en Galicia, adscrito a la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Para entender estas cifras, es necesario desglosar qué actividades componen este grupo. El Hipersector TIC se divide en dos grandes bloques: el sector TIC y el sector de Contenidos y Servicios Audiovisuales.

El sector TIC abarca desde la fabricación de componentes electrónicos y ordenadores hasta la edición de programas informáticos, las telecomunicaciones y la consultoría. Por su parte, el sector de contenidos incluye la edición de libros y periódicos, actividades cinematográficas y de vídeo, la radiodifusión y los servicios de información. En términos empresariales, Galicia contaba al cierre de 2023 con 4.098 empresas activas en este hipersector, lo que supone el 1,7% del tejido empresarial de la comunidad.

Motores y frenos

Dentro de este ecosistema, no todas las áreas evolucionan al mismo ritmo. El gran motor del empleo es el grupo de actividades de la tecnología de la información y servicios informativos, que engloba la programación y la consultoría. Solo en el último año, esta actividad sumó 1.030 nuevos empleados, acumulando un crecimiento del 14,1% en apenas dos años.

En el lado opuesto se sitúa el área de las telecomunicaciones, que muestra una tendencia más inestable y ha registrado una pérdida de 392 trabajadores en el último periodo analizado. En el sector de contenidos, la edición de libros y periódicos ha mostrado una ligera mejoría, mientras que las actividades cinematográficas y de vídeo se han mantenido más estables.

La distribución del empleo tecnológico en Galicia está fuertemente centralizada. La provincia de A Coruña ejerce un liderazgo indiscutible al concentrar el 62% del total de trabajadores del sector (18.046 personas). Fue, además, la única provincia donde el empleo tecnológico creció en el último año, sumando 724 profesionales. Las áreas residenciales de A Coruña (8.117), Vigo (5.306) y Santiago (3.451) son los principales núcleos donde residen estos profesionales.

Un dato relevante que explica la modernización del sector es la reducción de la brecha de género. Aunque el sector sigue siendo mayoritariamente masculino (66,4%), el empleo femenino creció un 2,5% el último año, superando por cuarto año consecutivo el ritmo de contratación de los hombres.

Proyección exterior

El peso del Hipersector TIC no se mide solo en personas, sino en su capacidad de generar riqueza. Por primera vez en la serie histórica, el Valor Añadido Bruto (VEB) de estas empresas superó los 2.000 millones de euros en 2022. Este crecimiento económico se ve respaldado por su proyección internacional: en 2023, el sector exportó bienes por valor de más de 136 millones de euros, un 13,2% más que el año anterior.

Además, este sector es uno de los principales motores de innovación en Galicia. El informe destaca también su contribución a la reducción de la brecha de género: el empleo femenino creció un 2,5%, frente al 1,9% general, consolidando una tendencia que se mantiene por cuarto año consecutivo.

Las mujeres representan ya el 33,6% del total de trabajadores en este ámbito en la comunidad gallega.

Gran impacto en la I+D y la creación de patentes

En 2022, las empresas gallegas de 10 o más empleados invirtieron más de 751 millones de euros en I+D interna, un 7,7% más que el año anterior, situando a Galicia en séptima posición nacional. El gasto total en innovación alcanzó los 823 millones.

El Hipersector TIC actúa como motor de esta actividad: aportó 164,9 millones al gasto en innovación, el 20% del total gallego, destinando el 66,4% de esa cifra específicamente a I+D interna, según apunta el informe. Este dinamismo genera empleo cualificado: 12.350 personas trabajan en I+D a jornada completa (sexta posición nacional), de las cuales el 40,6% son mujeres.

Los resultados son tangibles: el 23,2% de las empresas TIC reportan impacto directo en su facturación, con una intensidad innovadora del 7,85% sobre su cifra de negocio. En 2024, Galicia registró 28 patentes y 79 modelos de utilidad.