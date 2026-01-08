Reino Unido sacará a concurso la compra de productos y servicios TIC por 1.000 millones de libras
La duración del contrato será de cuatro años, con inicio en septiembre de 2026
Reino Unido sacará a licitación pública, el próximo mes de marzo, la provisión de productos, soluciones, servicios y soporte TIC para la plataforma Nexus que da servicio a distintas instituciones académicas del país. El presupuesto inicial alcanza los mil millones de libras (IVA incluido) y la duración del contrato abarca cuatro años a partir del 1 de septiembre de 2026, según el anuncio previo publicado en el portal de contrataciones públicas de Reino Unido.
A falta de la publicación definitiva de las condiciones de la licitación, los productos y servicios a proveer incluyen dispositivos y periféricos para el usuario final; soluciones de redes, infraestructura y conectividad; software y licencias en la nube y locales; soluciones de ciberseguridad y protección de datos; servicios y soporte de TIC gestionados; y diseño, implementación, integración y soporte durante el ciclo de vida del servicio.
El adjudicatario final será responsable de gestionar e integrar imparcialmente a los subcontratistas y fabricantes de la competencia; garantizar la elección del cliente, la competencia y la mejor relación calidad-precio en el momento de la entrega; y coordinar la entrega, el mantenimiento, el soporte y la interoperabilidad en todas las categorías de TIC.
La fecha límite estimada para la presentación de propuestas es el 1 de abril de 2026 y la resolución definitiva se conocerá a principios de julio para poder iniciar el contrato el 1 de septiembre. Habrá un único adjudicatario y el procedimiento empleado será flexible y competitivo. Las condiciones completas se publicarán más adelante en el portal de contrataciones públicas británico.
