Un trabajador resulta herido en un incendio de la fábrica de productos químicos ABCR Labs en Forcarei, Pontevedra

El trabajador evacuado presentaba quemaduras a consecuencia del fuego registrado en la planta de productos químicos. El accidente laboral se registró a primera hora de la tarde de este lunes en la fábrica ubicada en el Polígono David Raposeiras, en Forcarei. De acuerdo con los servicios de emergencia, el trabajador fue evacuado al Hospital Universitario de A Coruña en un helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Según trascendió, los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar y refrigerando la zona. Además del personal sanitario, en respuesta al incendio intervienen los Bomberos de Silleda y del Carballiño, la Guardia Civil y el GES de la Estrada. El 112 también confirmó que para la contención del incendio intervinieron medios propios de la empresa.

Esta es una última hora sobre el incendio registrado en esta fábrica, ABCR Labs, ubicada en Forcarei, Pontevedra. En cuanto se reciban en la redacción nuevos datos sobre el estado del trabajador herido y el estado del siniestro en la planta, se irá informando puntualmente a través de las redes sociales y de la página web de La Región.