Al menos un herido en un accidente de tráfico en la rotonda de Vistahermosa

Imagen del accidente de tráfico en la rotonda de O Couto

Un accidente de tráfico se saldó con al menos una persona herida en Ourense esta tarde de lunes. Alrededor de las 16:10 horas, dos coches colisionaron en la rotonda que conecta O Couto con Vistahermosa, al término de la calle Ervedelo.

El 112, que fue notificado por Urxencias Sanitarias 061, comunicó que había al menos un herido con motivo del siniestro.

Hasta el punto también acudió la Policía Local, y fueron notificados Bomberos de Ourense y Protección Civil.