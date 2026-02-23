Al menos un herido en un accidente de tráfico en la rotonda de Vistahermosa
NOTIFICADO POR EL 061
La colisión entre dos vehículos dejó al menos una persona herida en Ourense este lunes
Un accidente de tráfico se saldó con al menos una persona herida en Ourense esta tarde de lunes. Alrededor de las 16:10 horas, dos coches colisionaron en la rotonda que conecta O Couto con Vistahermosa, al término de la calle Ervedelo.
El 112, que fue notificado por Urxencias Sanitarias 061, comunicó que había al menos un herido con motivo del siniestro.
Hasta el punto también acudió la Policía Local, y fueron notificados Bomberos de Ourense y Protección Civil.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
NOTIFICADO POR EL 061
Al menos un herido en un accidente de tráfico en la rotonda de Vistahermosa
Lo último
AÑO DE EXPOSICIONES
Exposición | Bosquexos para Mateo de Acisclo Manzano
DISTRIBUIDOS POR TODO EL PAÍS
Encuentran astillas en bolsas de queso rallado de marcas conocidas y activan una alerta alimentaria en Galicia