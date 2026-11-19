Una trabajadora del Concello de As Neves denunció haber sufrido acoso sexual en su puesto de trabajo, en un caso que ha puesto el foco en las medidas de protección y prevención existentes en la Administración local. La empleada había sido contratada a través de un programa de empleo dirigido a víctimas de violencia de género.

La situación ha motivado las críticas de la CIG, que ha convocado una concentración para este viernes para denunciar la "desprotección" que sufrió la trabajadora. El sindicato pone así el foco en la respuesta municipal ante los hechos y en las condiciones en las que se encontraba la empleada.

La Inspección de Trabajo también apreció deficiencias en la actuación del Concello. En su resolución, señaló que la jefatura de personal "minimizó" el riesgo, que la trabajadora no recibió formación ni información preventiva y que no existía un protocolo contra el acoso cuando sucedieron los hechos.

El Concello defiende su actuación

Ante las críticas, el gobierno local ha defendido su respuesta y ha asegurado que actuó "sin la mínima dilación" desde que tuvo conocimiento de la situación comunicada por la trabajadora. En una carta firmada por el alcalde, José Manuel Alfonso, el regidor ha lamentado la "delicada situación" de la empleada y ha pedido actuar con "la máxima prudencia" y evitar juicios anticipados.

El Concello sostiene que desde los primeros momentos puso en marcha una comisión de seguimiento para abordar el caso. Asimismo, asegura que asumió el compromiso de corregir los incumplimientos señalados por la Inspección de Trabajo.

Entre las medidas adoptadas, el gobierno local destaca la aprobación del plan de igualdad y la puesta en marcha, hace unos meses, de un protocolo contra el acoso, que no estaba vigente cuando se produjeron los hechos.

La investigación continúa en la vía penal

El caso también ha llegado a la vía penal, donde se han abierto diligencias para esclarecer lo ocurrido. Según ha explicado el alcalde, el Concello ha suspendido la tramitación del expediente administrativo siguiendo las instrucciones recibidas por parte del personal técnico externo.

Alfonso ha señalado que su prioridad es que los hechos se esclarezcan cuanto antes en el ámbito judicial y ha expresado su deseo de que una situación de estas características no vuelva a repetirse.

Mientras tanto, la CIG mantiene la convocatoria de concentración para este viernes, con la que pretende visibilizar la situación de la trabajadora y reclamar garantías de protección frente al acoso en el ámbito laboral.