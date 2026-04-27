Las trabajadoras del sector textil salen a la calle en Galicia para exigir que se mantenga su convenio propio

Las trabajadoras del sector textil han salido este lunes a la calle en diferentes ciudades gallegas para protestar contra la inclusión de su actividad en el convenio estatal ARTE y exigir que se mantenga su convenio propio provincial.

Así lo ha explicado ante los medios en la protesta de Santiago Miriam Cuíña, delegada de la CIG, que ha expresado su rechazo a este convenio estatal y ha pedido que se respete su "convenio provincial, que tanto tiempo nos costó". "Trabajamos aquí, queremos negociar el convenio aquí, no queremos tener un convenio a nivel estatal en Madrid, que no tenemos capacidad para negociar", ha señalado.

Según ha advertido, la aplicación de este convenio supondría la "pérdida de un montón de derechos", además de una "pérdida de dinero sustancial" y, especialmente, un retroceso en conciliación y licencias. "Perderíamos la mayoría de las condiciones actuales y pasaríamos a tener un convenio peor, no solo en salario, sino en derechos de conciliación en un sector mayoritariamente feminizado. Sería una vuelta atrás gravísima", ha denunciado.

Cuíña ha cifrado en unos 3.000 euros anuales la pérdida económica para una trabajadora a tiempo completo, a lo que se sumaría la eliminación de los descansos como tiempo de trabajo. Ante esta situación, los representantes de los trabajadores han instado a la patronal a "sentarse a negociar" y han reclamado que no dejen a la plantilla en manos de un convenio que les perjudica. Según la CIG, la medida afectaría a unas 35.000 personas.