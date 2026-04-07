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Trasladada en helicóptero una mujer tras ser atropellada en un paso de peatones en Sanxenxo

BARRIO DE BALTAR

La víctima fue evacuada en helicóptero medicalizado al Hospital de Montecelo tras el suceso ocurrido en el barrio de Baltar, en Sanxenxo.

Helicóptero del 061.
Helicóptero del 061.

Una mujer ha resultado herida tras ser atropellada por un coche en un paso de peatones en el barrio de Baltar, en Adina (Sanxenxo). El accidente se produjo alrededor de las 11:15 horas, según la información facilitada por el 112 Galicia.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales sanitarios y agentes de la Policía Local de Sanxenxo, que atendieron a la víctima en el punto del suceso.

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue evacuada en un helicóptero medicalizado del 061, con base en Santiago, y trasladada al Hospital de Montecelo, en Pontevedra.

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