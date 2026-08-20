Trasladadas dos personas tras un incendio en la cocina de una vivienda en Ribadeo

Dos personas tuvieron que ser trasladadas tras producirse un incendio en la cocina de una vivienda de la Avenida de Galicia, en el municipio lucense de Ribadeo. Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo en el mediodía de este jueves y fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que una mujer pedía ayuda desde la ventana.

La central de emergencias alertó a los Bomberos de Barreiros, la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Una vez en el punto, los efectivos de Protección Civil confirmaron que se calcinó la campana extractora y se vieron afectados diferentes utensilios de la cocina y algún mueble.

Las dos personas afectadas fueron trasladadas, en un primer momento, al centro de salud de la localidad y posteriormente fueron derivadas al centro hospitalario de referencia.

Senderista herida en Camelle

En otro orden de asuntos, una mujer resultó herida mientras realizaba una ruta por Camelle. Fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que realizaban una ruta y se confundieron y acabaron en una zona de piedras. Además, detalló que su madre estaba herida en un pie y que el lugar en el que se encontraban no era accesible para que llegase el vehículo sanitario.

El 112 Galicia avisó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Cee, a la Guardia Civil y a Protección Civil de la localidad. Una vez en el lugar, los Bomberos usaron una camilla para rescatar a la mujer herida y la llevaron al punto donde la esperaba una ambulancia.