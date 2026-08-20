Un niño de 10 años, herido grave al precipitarse de una casa que registraba un incendio de Navarra

Un niño de 10 años ha resultado herido grave este jueves al precipitarse desde una vivienda en la que se había declarado un incendio en Burlada (Navarra), según han informado desde Emergencias.

El incendio se registró a las 17,05 horas en una vivienda del tercer piso de un edificio situado en el número 25 de la calle Ronda de las Ventas de Burlada. El menor se precipitó desde el inmueble y fue trasladado a Pediatría del Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con politraumatismos.

Otra persona también tuvo que ser atendida en el centro hospitalario por inhalación de humo. El incendio, que quedó extinguido a las 17,45 horas, movilizó a efectivos de Bomberos del parque de Trinitarios y del parque de Cordovilla, además de dos ambulancias SVB y una ambulancia SVA.

También acudieron al lugar agentes de la Policía Municipal de Burlada y de la Policía Foral, así como un psicólogo de guardia. La Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación del suceso.