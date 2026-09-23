Trasladados cinco menores al HULA tras encontrar unas pastillas que podrían ser éxtasis en un autobús escolar

Cinco menores de siete años fueron trasladados al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) después de encontrar en el interior de un autobús unas pastillas blancas que inicialmente confundieron con caramelos. Alguno de los escolares llegó a chupar los comprimidos.

Los hechos se produjeron cuando los niños viajaban en el vehículo durante una excursión. Tras localizar una bolsa que contenía las pastillas, los padres contactaron con el servicio de emergencias del 061 y trasladaron a los menores al hospital.

En Urxencias de Pediatría, los cinco escolares fueron sometidos a diferentes controles y permanecieron varias horas en observación. Ninguno presentaba síntomas y, tras comprobar su evolución, todos recibieron el alta.

Los testimonios de los menores fueron diferentes: algunos aseguraron que no habían llegado a tocar las pastillas, mientras que otro admitió haber chupado alguna.

La Policía analiza los comprimidos

La bolsa fue entregada a agentes de la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el HULA para investigar qué sustancia contenían los comprimidos. Según las primeras apreciaciones policiales, podrían tratarse de éxtasis (MDMA), aunque será necesario esperar al resultado del análisis toxicológico para confirmar su composición.

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Las pastillas no presentaban inicialmente apariencia de medicamentos y llevaban una palabra impresa. Por el momento, no existe confirmación oficial sobre su composición.

La principal hipótesis es que la bolsa pudo haber sido olvidada por alguno de los usuarios anteriores del autobús, un vehículo utilizado para diferentes servicios.

Los cinco menores permanecieron bajo vigilancia médica hasta comprobar que no presentaban ningún síntoma y posteriormente fueron dados de alta.