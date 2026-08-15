Un tren con 30 pasajeros choca contra un árbol caído en la vía en Ortigueira

Tren detenido en A Coruña este mediodía debido a un incendio próximo a las vías.

Un tren con 30 pasajeros a bordo chocó este viernes contra un árbol que había caído sobre la vía en las inmediaciones de Ortigueira. Como consecuencia del accidente, uno de los viajeros sufrió heridas en la cara causadas por los cristales, aunque finalmente no fue necesario su traslado al hospital.

El incidente se produjo pasadas las cinco de la tarde, cuando el personal de seguridad de Renfe comunicó a través del 112 Galicia que un convoy había impactado contra un árbol caído en la vía. El tren realizaba el trayecto entre Ortigueira y O Vicedo cuando se produjo el accidente.

A pesar de que el impacto provocó daños en el cristal delantero del convoy, el tren pudo continuar su marcha hasta la estación de Ortigueira, donde un equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atendió al único herido. Tras recibir asistencia médica, no fue necesario trasladarlo a un centro hospitalario.

Por su parte, la compañía ferroviaria informó de que otro tren recogió posteriormente a todos los pasajeros para continuar el viaje.