Tres años y seis meses de cárcel para una mujer por ocultar cocaína en su sujetador en Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de tres años y seis meses de prisión impuesta a una mujer que fue interceptada en Vigo con más de 24 gramos de cocaína en su sujetador y 1.581 euros en efectivo provenientes del tráfico de drogas.

El alto tribunal gallego desestima el recurso presentado por la acusada contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que la condenó como autora de un delito de tráfico de drogas, con la atenuante de drogadicción y la agravante de reincidencia.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 27 de junio de 2024 cuando la mujer fue sorprendida con un envoltorio plástico oculto en el sujetados que contenía 24,303 gramos de cocaína y dos papelinas en el bolsillo del pantalón con 0,507 gramos cocaína.

Así, la defensa de la mujer alegó que la droga era para consumo compartido en una fiesta, pero el TSXG lo rechaza ya que "no se identificó" la celebración a la que se dirigía la mujer y que la cantidad "supera con mucho la máxima de consumo diario por persona".

El alto tribunal gallego también descarta la vulneración del derecho a la presunción de inocencia o el principio de 'in dubio pro reo', al considerar que las cantidades intervenidas son "suficiente prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia".