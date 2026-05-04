Tres detenidos por tráfico de drogas e intento de agresión a la Guardia Civil en Valdeorras

La Guardia Civil detuvo el pasado 2 de mayo a tres vecinos de O Barco de Valdeorras como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de atentado a agentes de la autoridad.

La actuación fue llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de O Barco de Valdeorras, en colaboración con el Equipo ROCA de A Rúa, dentro de la segunda fase de la operación COMPAY OU.

Interceptados con cocaína y anfetaminas

Los detenidos fueron interceptados cuando circulaban por la N-120, a su paso por el municipio de Rubiá. En el interior del vehículo transportaban 1 kilo de cocaína y 103 gramos de anfetaminas.

Durante la intervención, los sospechosos opusieron resistencia e intentaron agredir a los agentes, lo que derivó en la imputación de un delito adicional de atentado contra la autoridad.

Operación con 11 detenidos

Con estas detenciones, la operación se da por culminada con un total de 11 personas arrestadas, en el marco de una investigación contra el tráfico de drogas en la comarca de Valdeorras.