Tres casos de sarampión confirmados en Galicia "probablemente" importado

La Consellería de Sanidade ha ratificado este lunes que en Galicia se han notificado tres casos confirmados de sarampión en el año 2026.

Según fuentes del departamento autonómico consultadas por Europa Press, de los tres casos confirmados, uno corresponde al inicial notificado el 23 de julio, cuyo origen se considera "probablemente importada".

Los otros dos casos se corresponden a contactos estrechos de este caso inicial y, por tanto, se consideran relacionados con la importación.

La Consellería remarca que el riesgo para la población gallega continúa siendo "muy bajo".

Asimismo, recuerda que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa que se previene de forma muy eficaz mediante la vacunación. De hecho, la vacuna, incluida en el calendario sistemático de vacunación, es la principal medida de protección individual y colectiva.

Finalmente, Sanidade ha destacado que Galicia "mantiene elevadas coberturas" de vacunación infantil frente al sarampión, más del 95%, y dispone de un sistema de vigilancia epidemiológica que permite "detectar precozmente" los casos y actuar con rapidez para limitar la posible transmisión.