Ourense esquiva, con cero casos, el repunte del sarampión

Los casos de sarampión en España estuvieron cerca de duplicarse en el 2025 con respecto al 2024, pasando de 227 a 397, una situación que no se ha dejado notar en la provincia ni en toda Galicia.

Desde el área sanitaria de Ourense aseguran que en el año pasado no se registró ni un solo caso de la enfermedad y el Sergas añade que en toda la comunidad solo se confirmaron dos contagios desde el 2021.

Destacan que esto se debe a la elevada vacunación contra el sarampión en la población infantil gallega, que roza el 95 % para dos dosis, lo cual supone una elevada protección contra la transmisión de la enfermedad.

Asimismo, desde Sanidade insisten en reforzar la vacunación especialmente entre sanitarios, viajeros, migrantes o trabajadores temporales para evitar posibles brotes, en un contexto en el que la OMS ya ha retirado a España el estatus de país libre de sarampión.