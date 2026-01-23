Tres gallegos detenidos en el golpe contra un grupo albanés que introdujo 200 kilos de cocaína por el puerto de Vigo

El operativo de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera que permitió desarticular el pasado 12 de enero a un grupo albanés que introdujo 200 kilos de cocaína por el puerto de Vigo se saldó finalmente con 8 detenidos: tres ciudadanos de origen albanés, tres gallegos, un francés y un ciudadano de letonia, que era el cabecilla de la organización y que estaba en busca y captura por su vinculación con el narcotráfico. Según explicaron en rueda de prensa los responsables de la bautizada como “Operación Monterrey”, este golpe policial permitió desarticular la organización tras una investigación “muy compleja”, llevada a cabo durante 17 meses por la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera.

Así lo explicó el jefe del Greco Galicia, Emilio Rodríguez, que señaló que la Policía tenía el foco puesto en varios gallegos y que, a través de ellos, llegaron al resto de la organización. Se trata de viejos conocidos de los investigadores que contactaron con el grupo albanés, al que ofrecieron “su capacidad de acción”. Las pesquisas permitieron descubrir el envío de esa partida de droga por vía marítima, oculta en un contenedor mediante el método de “gancho ciego”, y que transportaba cáscara de fruta desde Ecuador a Vigo. Los miembros de la organización se desplazaron a la ciudad olívica, donde se alojaban en hoteles y en un piso, y recepcionaron la droga.

La intervención policial permitió su detención el pasado 12 de enero: tres de ellos en un restaurante de Vigo y otros dos en el piso alquilado. En el registro de ese piso se encontraron los 200 kilos de cocaína, en paquetes de un kilo aproximadamente, con el logo “Kia”. Además de los cinco extranjeros detenidos, que ingresaron en prisión provisional por orden del juzgado (antiguo juzgado de instrucción 8, ahora plaza de refuerzo), fueron detenidos una semana después tres gallegos de A Coruña, Lugo y la zona de Arousa.

Cabecilla de la organización

Entre los detenidos está un ciudadano letón, Aleksei Pustovarov, lugarteniente del conocido narcotraficante Brian Colin Charrington (fallecido en julio pasado), que ejercía la función de cabecilla de la organización y que se encontraba en busca y captura. Con esta operación se dio por desarticulado este grupo, una “organización muy estructurada y profesional”, que controlaba no solo la producción en origen de la droga, sino también el transporte y posterior distribución (para lo que contaban con el apoyo de los investigados gallegos). Además, explicó Emilio Rodríguez, éste era el primer narcotransporte que realizaba esta organización en concreto.

Además de los 200 kilos de cocaína, y de los arrestos, la Policía incautó más de 20.000 euros, documentación y teléfonos. De hecho, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, según apuntó el jefe de Udyco Vigo, Iago García. El jefe de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera en Vigo, Julio Martínez Anta, destacó que la clave del éxito de esta operación fue la “coordinación policial” entre Greco, Udyco y la Policía Judicial del SVA.