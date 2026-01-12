Incautan casi 10 toneladas de cocaína a 500 kilómetros de Canarias: el mayor lote capturado en la historia

Un buque mercante que navegaba desde Brasil hacia Europa fue interceptado en alta mar con casi diez toneladas de cocaína. Las drogas incautadas llegaron a Canarias este lunes y se encontraban ocultas entre un cargamento de sal que transportaba la embarcación. Este alijo incautado se considera la mayor aprehensión realizada por la Policía Nacional en toda su historia.

El abordaje se produjo la semana pasada en el Atlántico, cuando agentes del GEO irrumpieron en la embarcación y detuvieron a sus trece tripulantes, además de intervenir un arma de fuego utilizada presuntamente para proteger el alijo. Tras el asalto, el barco quedó sin combustible y permaneció al pairo durante casi doce horas. Esto obligó a pedir apoyo a Salvamento Marítimo y que la embarcación fuera remolcada hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

La operación, denominada “Marea Blanca”, se desarrolló en el marco de una investigación coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción número 4. Las pesquisas se habían centrado en una organización criminal multinacional dedicada a exportar grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. El rastreo del mercante permitió su localización en aguas del Atlántico, lo que activó el mecanismo de colaboración con la Armada para llevar a cabo la maniobra de abordaje de forma segura.

Los agentes del GEO detuvieron a los trece ocupantes del barco y localizaron los 9.994 kilos de cocaína distribuidos en 294 fardos ocultos bajo toneladas de sal. También se intervino un arma de fuego empleada por los miembros de la red como medida de vigilancia y protección del cargamento. El operativo presentó importantes complicaciones técnicas por la falta de combustible del buque, lo que agravó el riesgo de deriva durante las horas posteriores al asalto.

En el dispositivo participaron organismos policiales internacionales como la DEA de Estados Unidos, la NCA de Reino Unido, la Policía Federal de Brasil, el MAOC y el CITCO, así como autoridades de Francia y Portugal. La cooperación entre países resultó determinante tanto para el seguimiento del mercante como para asegurar la intervención en alta mar, una operación compleja y de gran envergadura logística. Las autoridades españolas han destacado que esta coordinación internacional demuestra la capacidad de respuesta conjunta frente a organizaciones criminales transnacionales.

“Marea Blanca” supone "un golpe contundente" al tráfico marítimo de cocaína. No se registraba una intervención de esta magnitud desde 1999, cuando fue interceptado el buque Tammsaare con 7.500 kilos de cocaína.

Para la Policía Nacional, el decomiso confirma la creciente sofisticación de las rutas marítimas del narcotráfico y la importancia de mantener dispositivos de vigilancia global coordinados. Las autoridades subrayan que esta operación refuerza la capacidad de España para actuar como barrera frente al flujo de drogas procedentes de Sudamérica y destinadas al mercado europeo.