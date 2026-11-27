Varios institutos públicos gallegos recibieron este viernes nuevos falsos avisos de bomba a través de correos electrónicos que alertaban de la supuesta presencia de artefactos explosivos en sus instalaciones. En concreto, los mensajes afectaron al IES Sanxillao y al IES Muralla Romana de Lugo, así como al IES San Clemente de Santiago de Compostela. Ninguno de los edificios ha tenido que ser desalojado y las clases han continuado con normalidad al considerar los avisos de “escasa credibilidad”

Tras recibir las amenazas, las direcciones de los centros activaron los protocolos de seguridad y alertaron al 112. La Policía Nacional se desplazó hasta las instalaciones para comprobar el contenido de los mensajes y realizar las correspondientes inspecciones. En Lugo, las revisiones se llevaron a cabo en torno a las 11:00 y las 12:00 horas.

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Unos 80 centros afectados por los avisos de noviembre

Estos nuevos episodios se producen después de que el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre se registrasen amenazas similares en numerosos centros educativos gallegos. En aquella ocasión, los correos electrónicos llegaron de forma prácticamente simultánea a las direcciones de los colegios e institutos y afectaron a alrededor de 80 instalaciones.

La Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron que intervenir entonces para realizar inspecciones y desalojos preventivos. En Lugo, los avisos alcanzaron al IES Sanxillao, el IES Muralla Romana y el IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, además de otros centros de municipios como Viveiro, Monforte de Lemos y Ribadeo.

A raíz de aquellos incidentes, las fiscalías provinciales de Lugo y A Coruña abrieron de oficio diligencias de investigación para recopilar información sobre las amenazas y esclarecer quién está detrás de los mensajes.

La repetición de los avisos vuelve a activar los protocolos de seguridad en los centros educativos gallegos, aunque en esta ocasión las inspecciones policiales permiten mantener las clases sin necesidad de desalojos.