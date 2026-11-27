Tres institutos gallegos vuelven a recibir amenazas de bomba
SIN DESALOJOS
Los centros lucenses IES Sanxillao y Muralla Romana, además del IES San Clemente de Santiago recibieron este viernes correos electrónicos con amenazas de bomba que la Policía Nacional consideró de escasa credibilidad.
Varios institutos públicos gallegos recibieron este viernes nuevos falsos avisos de bomba a través de correos electrónicos que alertaban de la supuesta presencia de artefactos explosivos en sus instalaciones. En concreto, los mensajes afectaron al IES Sanxillao y al IES Muralla Romana de Lugo, así como al IES San Clemente de Santiago de Compostela. Ninguno de los edificios ha tenido que ser desalojado y las clases han continuado con normalidad al considerar los avisos de “escasa credibilidad”
Tras recibir las amenazas, las direcciones de los centros activaron los protocolos de seguridad y alertaron al 112. La Policía Nacional se desplazó hasta las instalaciones para comprobar el contenido de los mensajes y realizar las correspondientes inspecciones. En Lugo, las revisiones se llevaron a cabo en torno a las 11:00 y las 12:00 horas.
Unos 80 centros afectados por los avisos de noviembre
Estos nuevos episodios se producen después de que el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre se registrasen amenazas similares en numerosos centros educativos gallegos. En aquella ocasión, los correos electrónicos llegaron de forma prácticamente simultánea a las direcciones de los colegios e institutos y afectaron a alrededor de 80 instalaciones.
La Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron que intervenir entonces para realizar inspecciones y desalojos preventivos. En Lugo, los avisos alcanzaron al IES Sanxillao, el IES Muralla Romana y el IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, además de otros centros de municipios como Viveiro, Monforte de Lemos y Ribadeo.
A raíz de aquellos incidentes, las fiscalías provinciales de Lugo y A Coruña abrieron de oficio diligencias de investigación para recopilar información sobre las amenazas y esclarecer quién está detrás de los mensajes.
La repetición de los avisos vuelve a activar los protocolos de seguridad en los centros educativos gallegos, aunque en esta ocasión las inspecciones policiales permiten mantener las clases sin necesidad de desalojos.
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