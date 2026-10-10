Tres menores heridos al salirse de la vía en un turismo, conducido por uno de ellos, en Carballo
PERMISO AM
Tres menores resultan heridos leves tras sufrir una salida de vía en Carballo a bordo de un coche conducido por uno de ellos con un Permiso AM.
Tres menores de edad han resultado heridos leves este viernes tras sufrir una salida de vía cuando viajaban en un turismo, conducido por uno de ellos, en Carballo.
Tal y como ha trasladado la Guardia Civil de A Coruña, el suceso tuvo lugar a las 17.08 horas de la tarde del viernes, a la altura del lugar de Guilfonxe, en la parroquia de Bértoa.
En el turismo viajaban tres menores, uno de ellos con Permiso AM --que autoriza solamente a conducir ciclomotores de dos o tres ruedas--, que fue el encargado de conducir el turismo.
Hasta el punto se desplazó una patrulla de la Guardia Civil, dos ambulancias de Urgencias Sanitarias 061, Protección civil, Policía local y de los bomberos, ya que a raíz de la salida de vía el vehículo derribó un poste de luz.
Finalmente, los menores fueron atendidos por los servicios sanitarios.
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