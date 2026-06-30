Tres vinos de Bodegas Gallegas triunfan en Decanter y Concours Mondial de Bruxelles

Bodegas Gallegas continúa consolidando el reconocimiento internacional de sus vinos tras obtener tres destacados galardones en dos de las referencias más influyentes del sector vitivinícola mundial: los Decanter World Wine Awards y el Concours Mondial de Bruxelles.

En esta edición, Pasal de Esile, elaborado con la variedad Godello en la D.O. Ribeira Sacra, ha sido distinguido con 95 puntos Decanter, mientras que Matilda Nieves, un coupage de Mencía, Sousón y Caíño de la misma denominación de origen, ha alcanzado los 90 puntos. Por su parte, Amavida, elaborado exclusivamente con Treixadura en la D.O. Ribeiro, ha obtenido la Medalla de Oro en el Concours Mondial de Bruxelles.

Estos reconocimientos refuerzan la trayectoria de Bodegas Gallegas en los principales certámenes internacionales y ponen en valor el potencial de las variedades autóctonas gallegas, así como el trabajo desarrollado en los viñedos y bodegas del grupo.

Decanter: una de las valoraciones más influyentes del mundo del vino

Los Decanter World Wine Awards (DWWA) están considerados la competición vinícola más influyente y una de las más exigentes a nivel internacional. En su última edición participaron cerca de 17.000 vinos procedentes de 57 países, evaluados mediante catas a ciegas por un panel formado por 248 expertos internacionales, entre ellos Masters of Wine, Master Sommeliers y algunos de los críticos más reconocidos del sector.

En este contexto, alcanzar los 95 puntos sitúa a Pasal de Esile entre los vinos mejor valorados del certamen, una puntuación reservada a elaboraciones de excelencia que destacan por su complejidad, equilibrio y capacidad de expresar el carácter de su origen.

Por su parte, los 90 puntos obtenidos por Matilda Nieves reconocen la calidad y personalidad de un vino que combina la expresividad de la Mencía con la aportación de variedades como Sousón y Caíño, reflejando la singularidad de la viticultura heroica de la Ribeira Sacra.

Vinos premiados en Decanter y Concours Mondial de Bruxelles | Bodegas Gallegas

Oro para Amavida en el Concours Mondial de Bruxelles

A estos reconocimientos se suma la Medalla de Oro obtenida por Amavida en el Concours Mondial de Bruxelles (CMB).

Fundado en 1994, el certamen reúne anualmente miles de vinos procedentes de decenas de países y es evaluado por un jurado internacional compuesto por sumilleres, compradores, periodistas especializados, enólogos y expertos del sector. En su última edición, más de 7.100 vinos procedentes de 49 países fueron catados a ciegas por 375 expertos de 56 nacionalidades, consolidando al concurso como una de las plataformas de referencia para medir la calidad de los vinos a nivel global.

La Medalla de Oro obtenida por Amavida reconoce la elegancia y riqueza aromática de la variedad Treixadura, una de las uvas blancas más representativas de Galicia y emblema histórico de la D.O. Ribeiro.

El Pasal de Esile que obtuvo 95 puntos | Bodegas Gallegas

El reconocimiento a un territorio

Para Bodegas Gallegas, estos galardones representan mucho más que una distinción individual. Son también un reconocimiento a los territorios que dan origen a estos vinos: la Ribeira Sacra y el Ribeiro, dos denominaciones de origen que reflejan la diversidad, autenticidad y riqueza vitivinícola de Galicia.

Pasal de Esile, Matilda Nieves y Amavida comparten una misma filosofía: expresar fielmente el carácter de las variedades autóctonas y de los paisajes que las rodean, trasladando a cada copa la identidad de un territorio único.

Estos nuevos reconocimientos internacionales refuerzan la apuesta de Bodegas Gallegas por la calidad, la innovación y la proyección de los vinos gallegos en los mercados nacionales e internacionales.

Sobre Bodegas Gallegas

Bodegas Gallegas es uno de los principales grupos vitivinícolas de Galicia, con presencia en las denominaciones de origen Ribeiro, Rías Baixas y Ribeira Sacra. A través de sus distintas bodegas, trabaja con variedades autóctonas gallegas para elaborar vinos que combinan tradición, identidad y excelencia enológica.