El turismo nacional sigue siendo fiel a la oferta gallega

Según la Encuesta de Turismo de Residentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), Galicia registró un flujo significativo de turismo interno durante 2025, consolidándose como un destino relevante a nivel nacional. La información, publicada ayer, ofrece un panorama detallado del comportamiento de los residentes en España que eligieron Galicia como lugar de vacaciones o escapadas.

En el cuarto trimestre de 2025, Galicia recibió 1.829.845 viajes de residentes españoles, lo que representó el 5,0% del total nacional. Este volumen situó a la comunidad gallega en séptima posición entre todas las comunidades autónomas como destino turístico, por detrás de Andalucía (16,0%), Cataluña (10,7%), Comunidad de Madrid (8,6%), Castilla y León (8,3%), Comunitat Valenciana (8,2%) y Castilla-La Mancha (6,8%).

En términos de pernoctaciones, Galicia acumuló 5.617.681 noches durante este periodo, equivalentes al 4,5% del total nacional, con una duración media de 3,1 pernoctaciones por viaje, ligeramente superior a la media española para destinos internos, que se situó en 3,0 noches. Esto refleja que los turistas que visitaron Galicia tendieron a prolongar su estancia de manera moderada, manteniendo la comunidad dentro de los patrones generales del país.

El balance anual de 2025 confirma la estabilidad de Galicia como destino turístico. A lo largo del año, se registraron 8.694.995 viajes de residentes españoles hacia Galicia, lo que representó el 4,9% del total nacional de viajes con destino interno. Esta cifra mantiene a la comunidad en una posición relevante dentro del panorama turístico español, aunque todavía por detrás de grandes destinos como Andalucía (16,5%) y Cataluña (12,7%).

Las pernoctaciones sumaron 38.520.691, también un 4,9% del total nacional, indicando una proporción equilibrada entre número de viajes y noches pernoctadas.

Esta relación sugiere que la duración media de los viajes en Galicia se mantuvo homogénea respecto a su cuota de viajes, reforzando la estabilidad del destino en términos de estancias medias.

En cuanto al gasto turístico, los viajes con destino a Galicia generaron un total de 2.539,2 millones de euros, equivalente al 4,0% del gasto nacional total de 63.853,4 millones. Este porcentaje ligeramente inferior a su cuota de viajes señala un gasto por viaje moderado en comparación con otras comunidades autónomas. El gasto medio por persona se situó en 292 euros, mientras que el gasto medio diario alcanzó los 66 euros, igualando a Andalucía y posicionándose en la franja media-baja del conjunto de comunidades. Por contraste, los destinos con mayores niveles de gasto diario fueron la Comunidad de Madrid (102 euros) y Canarias (101 euros). En conjunto, los datos de 2025 muestran que Galicia mantiene un turismo interno sólido y equilibrado, con una estancia media estable y un gasto por turista moderado, consolidando su presencia en el panorama turístico español y ofreciendo un destino atractivo para los residentes nacionales.