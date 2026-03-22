Trevinca-Valdeorras da a conocer su patrimonio

La Diputación de Ourense, a través del Inorde, busca regenerar el patrimonio inmaterial del Xeodestino Trevinca-Valdeorras a través de rutas, caminatas y actividades guiadas. Bajo el lema “Rutas que rexeneran”, el proyecto, que cuenta con el apoyo de la Axencia de Turismo de Galicia, nace como una iniciativa promocional que invita a redescubrir Ourense a través de experiencias que maridan naturaleza, gastronomía, cultura y sostenibilidad. “Non son simples percorridos pola paisaxe, senón camiños con alma: itinerarios que contan historias, transmiten valores e deixan pegada nas persoas, convertendo cada ruta nunha experiencia única e transformadora”, apuntan desde la Administración provincial.

Romanos y oro

“Rutas que rexeneran” inició su programación el pasado jueves con una ruta por la antigua mina de oro de las Barreiras de Córgomo, en Vilamartín de Valdeorras, bajo el título “Onde a Terra se fixo Ouro”, que permitió a los asistentes descubrir la historia minera de la zona y cómo la explotación del oro marcó al territorio.

La segunda propuesta tuvo lugar ayer por la tarde, esta vez en Petín y A Rúa: “A voltas co foro romano e outras historias”, una actividad que sumergió a los presentes en el pasado romano de la comarca a través de sus episodios históricos, curiosidades y elementos patrimoniales.