Un turista franco-argentino da positivo en hantavirus Andes y permanece aislado en Galicia

Una fotografía de la evacuación del crucero del brote de hantavirus.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado un caso de hantavirus Andes en un ciudadano franco-argentino que se encuentra actualmente en Galicia, donde está de paso durante un viaje por Europa. El paciente dio positivo tras una muestra tomada hace unos días en Francia, donde acudió a los servicios médicos después de presentar un cuadro respiratorio leve. Según ha informado Sanidad, posteriormente viajó a España ya asintomático y actualmente se encuentra bien.

Tras conocerse el resultado positivo, los servicios de salud pública franceses indicaron al ciudadano que debía aislarse en su alojamiento y esperar las actuaciones correspondientes de las autoridades sanitarias españolas.

En Galicia, tanto el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como los servicios de Salud Pública de la Xunta están realizando los estudios necesarios para determinar las actuaciones que deben llevarse a cabo.

Asimismo, se han puesto en marcha los procedimientos para identificar y rastrear a los posibles contactos del paciente, mientras el CCAES coordina las actuaciones relacionadas con la muestra y el aislamiento.

El paciente llegó a Galicia sin síntomas

Sanidad ha insistido en que el ciudadano viajó a España ya asintomático, por lo que, según el Ministerio, "ya no podía contagiar". En estos momentos, el paciente se encuentra bien. El departamento ministerial ha recordado además que España cuenta con protocolos establecidos para este tipo de situaciones y con los mecanismos necesarios para adaptarlos a las circunstancias concretas.

El Ministerio señala que estas actuaciones se desarrollan en coordinación con otras instituciones y recuerda la reciente gestión del brote de hantavirus registrado en el crucero 'MV Hondius', que atracó en Canarias el pasado mes de mayo.

El caso detectado ahora en Galicia se encuentra, por tanto, bajo seguimiento de las autoridades sanitarias, que trabajan en la identificación de posibles contactos y en la aplicación de las medidas preventivas correspondientes.