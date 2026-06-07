Todos los aislados en Madrid por hantavirus abandonan el hospital excepto el positivo

Todas las personas que permanecían como contactos en cuarentena por hantavirus en el hospital Gómez Ulla de Madrid han abandonado ya el centro médico y continuarán el aislamiento en sus domicilios siguiendo las pautas fijadas por las autoridades sanitarias.

Así lo ha indicado el ministerio de Sanidad, que también ha explicado que el caso confirmado que permanece ingresado en la unidad de aislamiento de alto nivel continuará bajo supervisión médica. Actualmente, presenta febrícula, aunque no se ha producido un empeoramiento de su situación clínica.

Las personas que permanecen en seguimiento como contactos deberán completar el periodo máximo de cuarentena, fijado en 42 días y que terminará el 21 de junio. Si permanecen asintomáticas durante todo el seguimiento domiciliario, se les realizará una toma de muestras al finalizar dicho periodo y, tras obtener un resultado negativo, podrán recuperar plenamente su actividad habitual.